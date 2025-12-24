VIDEO: Maskavā trīs dienu laikā noticis jau otrais nāvējošais sprādziens
Maskavā naktī uz trešdienu sprādzienā nogalināti divi policisti, kuri mēģināja aizturēt kādu aizdomīgu personu, paziņojusi Krievijas Izmeklēšanas komiteja. Tas ir jau otrais sprādziena gadījums trīs dienu laikā, kas satricinājis Krievijas galvaspilsētu.
Incidents noticis ap plkst. 1.30 (plkst. 0.30 pēc Latvijas laika) pie policijas iecirkņa Maskavas dienvidos, netālu no vietas, kur pirmdien sprādzienā tika nogalināts Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs.
Izmeklēšanas komiteja norāda, ka, policistiem pieejot pie aizdomīgās personas blakus patruļmašīnai, vīrietis detonējis spridzekli. Sprādzienā bojā gāja gan abi policisti, gan pats spridzekļa iedarbinātājs.
Ar tiesībsargājošajām iestādēm saistītais lietotnes “Telegram” kanāls “Baza” ziņo, ka sprādzienā ievainojumus guvuši vēl divi policisti, kuri smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Saskaņā ar kanāla sniegto informāciju spridzeklis, iespējams, bijis novietots zem policijas automobiļa.
Savukārt pirmdien Maskavā tika nogalināts ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs, kad tika uzspridzināta viņa automašīna “Kia Sorento”. Sprāgstviela bijusi piestiprināta zem transportlīdzekļa apakšdaļas un eksplodējusi brīdī, kad automobilis bija nobraucis dažus metrus. 56 gadus vecais Sarvarovs sprādzienā guva smagus ievainojumus un vēlāk slimnīcā mira.
Krievijas Izmeklēšanas komiteja norādījusi, ka tiek izskatītas vairākas notikušā versijas, tostarp pieļaujot, ka Sarvarova nogalināšanu varētu būt organizējuši Ukrainas speciālie dienesti. Sprādzienā bojātas arī vairākas blakus esošās automašīnas.
Sarvarovs iepriekš piedalījies kaujas operācijās Čečenijā, kā arī dienējis Krievijas karaspēka kontingentā Sīrijā.