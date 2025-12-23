Par okupantu armijas "diskreditēšanu" Krievijas pilsonību atņem izdevuma "Važnije istorii" izdevējam Aņinam
Žurnālistam un interneta izdevuma "Važnije istorii" izdevējam Romānam Aņinam atņemta Krievijas pilsonība krimināllietā par tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanu par Krievijas armiju, atsaucoties uz Krievijas Iekšlietu ministriju, ziņo Kremļa propagandas rupors TASS.
Основатель и бывший главный редактор издания "Важные истории" Роман Анин лишён российского гражданства в связи с вынесенным в его отношении заочным приговором по статье о распространении так называемых фейков о российской армииhttps://t.co/tw0fOa8mbi— Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 23, 2025
Ministrija lēmumu atņemt žurnālistam Krievijas pilsonību paskaidroja ar federālā likuma "Par Krievijas pilsonību" 22. pantu, kas dod tiesības atņemt pilsonību saistībā ar "nozieguma izdarīšanu". TASS norāda, ka Aņins dzimis Moldovā un Krievijas pilsonība viņam piešķirta 2006. gadā. Līdz 2024. gadam žurnālists bija reģistrēts Jaroslavļā.
2025. gada martā Maskavas tiesa aizmuguriski piesprieda Aņinam astoņu gadu un sešu mēnešu cietumsodu lietā par "viltus ziņu" izplatīšanu par Krievijas armiju. Tāds pats sods aizmuguriski tika piespriests arī bijušajai "Važnije istorii" žurnālistei Jekaterinai Fominai, kura patlaban strādā televīzijas kanālā "Doždj".
Iemesls Aņina un Fominas kriminālvajāšanai bija trīs "Važnije istorii" videoklipi, kas tika publiskoti 2022. gadā. Tie bija divi Aņina ziņu apskati un Fominas izmeklēšana par civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā. 2024. gada vasarā žurnālisti, kas dzīvo ārpus Krievijas, tika izsludināti meklēšanā un aizmuguriski apcietināti.
Jau neilgi pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā Krievijā stājās spēkā kriminālkodeksa grozījumi, kas paredz līdz pat 15 gadiem ilgu cietumsodu par "viltus ziņu" izplatīšanu un armijas "diskreditāciju". Krievijas varasiestādes par viltus ziņām pasludinājušas jebkuru informāciju, kas atklāj Ukrainā pastrādātos kara noziegumus, civiliedzīvotāju slepkavošanu, krievu ciestos zaudējumus un ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem.
Krievijā ilgu laiku pat bija aizliegts pret Ukrainu uzsākto karu saukt par karu vai iebrukumu, vai jebkurā citā piemērotā vārdā. Visi mediji bija spiesti lietot Kremļa uzspiesto eifēmismu - "specoperācija".