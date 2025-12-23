Gājis bojā leģendārās videospēļu franšīzes "Call of Duty" līdzautors Vinss Zampella
Svētdien traģiski aprāvusies leģendārās videospēļu franšīzes “Call of Duty” līdzautora Vinsa Zampellas dzīvība. 55 gadus vecais videospēļu izstrādātāja “Respawn Entertainment” vadītājs un “Infinity Ward” līdzdibinātājs gāja bojā Kalifornijā, kad avarēja pie sava “Ferrari” stūres.
Kalifornijas ceļu policija paziņojusi, ka katastrofa notika Sangabriela kalnos uz ziemeļiem no Losandželosas, kad automašīna ietriecās betona barjerā un aizdegās. Zampella gāja bojā automašīnā, viņa pasažieris triecienā izlidoja no automašīnas un nomira slimnīcā. Pasažiera vārda vēl nav izpausts, vēsta populārā videospēļu vietne “ign.com”.
Zampella sāka savu karjeru videospēļu industrijā 20. gadsimta 90. gadu vidū, taču pasaules slavu iemantoja, kopā ar Džeisonu Vestu radot “Call of Duty”, bet vēlāk dažādās studijās bija iesaistīts vairāku citu ļoti veiksmīgu spēļu sēriju tapšanā – no “Medal of Honor” līdz “Titanfall”.
“Call of Duty” ir trešā visu laiku ienesīgākā videospēļu franšīze, ar vairāk nekā 500 miljoniem pārdoto eksemplāru atpaliekot tikai no “Mario” un “Tetris”. Ieskatu šo spēļu sērijā var gūt šajā video, tiesa, kopš 2019. gada ir iznākušas vairākas citas spēles, pēdējā no tām "Call of Duty: Black Ops 7" parādījās šogad.