Saistībā ar sprādzienu Igaunijas lielākajā tirdzniecības centrā aizturēts 60 gadus vecs vīrietis; motīvs - personiska atriebība
Saistībā ar sestdienas vakarā notikušo sprādzienu Igaunijas lielākajā tirdzniecības centrā "Ülemiste" aizturēts 60 gadus vecs vīrietis, un izmeklētāji uzskata, ka nozieguma motīvs bijusi personīga atriebība, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Igaunijas ģenerālprokurore Astrīda Asi svētdien notikušajā preses konferencē paziņoja, ka aizturētais ir 60 gadus vecs vīrietis, kurš dzīvo Tallinā un iepriekš vairākkārt sodīts. Viņa norādīja, ka aizdomās turamais nav Igaunijas pilsonis, un viņa izmantotais spridzeklis bija paštaisīts.
"Ir pamats uzskatīt, ka nodarījuma motīvs bija personīga atriebība, kas izriet no iepriekšējas saistības ar šo tirdzniecības centru. Bija vēlme nodarīt zaudējumus tirdzniecības centram," skaidroja Asi.
Igaunijas Drošības policijas (KaPo) ģenerāldirektors Margo Pallosons uzsvēra, ka draudi sabiedrībai ir neitralizēti. "Nav nekādu norāžu, ka tas būtu saistīts ar terorismu, ekstrēmismu vai ka tas būtu vadīts no ārvalstīm," norādīja Pallosons, raksturojot notikušo kā atsevišķu incidentu.
Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta vadītājs Egerts Belitševs informēja, ka, neraugoties uz aizdomās turamā aizturēšanu, svētku laikā publiskās vietās tiks pastiprinātas policijas patruļas, lai vairotu iedzīvotāju drošības sajūtu.
Policija ir sazinājusies ar tirdzniecības centriem un to apsardzes dienestiem visā Igaunijā un sniegusi tiem rīcības vadlīnijas. Tāpat likumsargi visus, kuri pamana kaut ko aizdomīgu, piemēram, bez pieskatīšanas pamestus priekšmetus vai personas, kas izturas aizdomīgi, acinājusi par to ziņot policijai.
Jau ziņots, ka sestdienas vakarā tirdzniecības centrā "Ülemiste" notika sprādziens, kura rezultātā cieta viens darbinieks un tika veikta cilvēku evakuācija. Pēc pārbaudēm centrs atzīts par drošu un atsācis darbu.