Igaunijas lielākajā tirdzniecības centrā noticis sprādziens; ir viens cietušais, no ēkas evakuēti apmeklētāji un darbinieki
Sestdienas vakarā Igaunijas lielākajā tirdzniecības centrā "Ülemiste" noticis sprādziens, kurā cietis viens cilvēks, un no ēkas evakuēti apmeklētāji un darbinieki.
Dienesti izsaukumu saņēma plkst. 18.47. Saskaņā ar sākotnējo informāciju sprādziens noticis atkritumu urnā tirdzniecības centra iekšienē. Incidents noticis pirmajā stāvā, netālu no pārtikas veikala "Rimi".
Sprādzienā cietis viens cilvēks, kurš atradies netālu no notikuma vietas. Cietušais nogādāts slimnīcā. Aculiecinieki vietējiem medijiem norādījuši, ka cietušais ir centra darbinieks.
Aculiecinieki ziņo par skaļu blīkšķi, kas izraisījis īslaicīgu paniku, pēc kā nekavējoties uzsākta cilvēku evakuācija. Kāda sieviete portālam "Delfi" stāstīja, ka apmeklētāji pazemes autostāvvietā bijuši iesprostoti aptuveni pusstundu, radot lielāku satraukumu nekā tiem, kas atradās augšstāvos.
Notikuma vietā strādā glābēji un sapieru vienības. Evakuētie cilvēki izmitināti apsildītos pilsētas autobusos pie centra. Glābšanas dienests aicinājis iedzīvotājus izvairīties no notikuma vietas apkārtnes.
Igaunijas Drošības policija (KaPo) uzsākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu incidenta apstākļus un cēloņus.
Tallinas mērs Pēters Raudseps paziņojis, ka dienesti reaģējuši ātri un profesionāli, un pilsēta sniegusi atbalstu, nosūtot papildu autobusus cilvēku izmitināšanai.
"Ülemiste" ir lielākais tirdzniecības centrs Igaunijā, kas tika atklāts 2004. gadā, un tajā atrodas vairāk nekā 200 veikalu un restorānu.