“Bet tas neesmu es…” Kremlim neerts BBC žurnālists noskatās propagandistu interviju ar sevi, taču viņa vietā ielikts viltvārdis
BBC žurnālists Stīvs Rozenbergs sociālajā tīklā "X" dalījies ar neparastu un satraucošu pieredzi – Krievijas valsts televīzijā viņš ieraudzījis “interviju ar sevi”, lai gan pats tajā nemaz nebija piedalījies.
“Es nezināju, ka man ir miesas dubultnieks… Acīmredzot Krievijas televīzija domā, ka ir,” ironiski raksta Rozenbergs, piebilstot, ka Vladimira Putina preses konferencē tiešraidē intervēts Stīvs Rozenbergs, taču tas neesot bijis viņš.
I didn't know I had a body double...Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin's press conference a reporter did a live interview with 'Steve Rosenberg' (but it wasn't me). pic.twitter.com/os0RIfFRc2— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 21, 2025
Gadījums noticis Krievijas diktatora Vladimira Putina tradicionālās gada noslēguma preses konferences laikā – pasākumā, kas jau gadiem ilgi tiek kritizēts kā rūpīgi inscenēta Kremļa propagandas izrāde. Tajā piedalās pārsvarā valsts kontrolēto mediju pārstāvji, kuri uzdod iepriekš saskaņotus jautājumus, radot ilūziju par atklātu dialogu ar sabiedrību.
Žurnālisti un eksperti norāda, ka šī preses konference sen vairs nepilda neatkarīgas žurnālistikas funkciju, bet gan kalpo kā politiska performance, kurā “žurnālisti” kontrolētā vidē flirtē ar Krievijas diktatoru, vienlaikus izvairoties no neērtiem jautājumiem.
BBC korespondents Stīvs Rozenbergs Kremlim jau ilgstoši tiek uzskatīts par neērtu žurnālistu, jo regulāri uzdod tiešus un kritiskus jautājumus par Krievijas iekšpolitiku, represijām un karu Ukrainā. Iepriekš viņš vairākkārt nonācis Kremļa amatpersonu asā reakcijā.