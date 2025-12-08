Krievijas bumbvedējā nejauši nostrādā katapultēšanās iekārta un okupantu apkalpe ietriecas betona angāra griestos
Krievu propagandists un pilots Iļja Tumanovs ziņojis par "Su-34" apkalpes nāvi, kas "pašiznīcinājās", atrodoties angārā: pilots un navigators katapultējās ēkas griestos.
Krievijas armija piedzīvojusi vēl vienu nopietnu zaudējumu. Militārais pilots un Krievijas bruņoto spēku kapteinis Iļja Tumanovs savā "Telegram" kanālā "Fighterbomber" ziņoja par divu krievu lidotāju nāvi: pilotu un navigatoru, kuri "pašiznīcinājās", atrodoties bumbvedējā.
Pēc viņa teiktā, incidents noticis iepriekšējā dienā: atrodoties aizsegā, apkalpe nezināmu iemeslu dēļ katapultējusies betona angāra jumtā. Abi bojāgājušie vairs nevarēs izdarīt kara noziegumus un bombardēt Ukrainas pilsētas, atzīmē blogeri.
A Russian Su-34 crew died after the ejection system unexpectedly activated while the aircraft was parked in a shelter, according to Russian aviation affiliated channel Fighterbomber. Both the pilot and navigator sustained fatal injuries. A state commission is investigating the… pic.twitter.com/OawE85pfJp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 8, 2025
Kā tas notika?
Ja tiek aktivizēta avārijas katapultēšanās sistēma, tā iedarbojas acumirklī: sēdekļi ar pilotiem tiek mesti uz augšu ar milzīgu spēku, kas paredzēti lietošanai atklātā gaisā, nevis slēgtās telpās.
Trieciens Krievijas aviācijai
Divu pilotu zaudējums ir nopietns trieciens Krievijas aviācijai. Kaujas pilota apmācība prasa gadus un valstij izmaksā miljoniem dolāru: no sākotnējās apmācības līdz simtiem stundu lidojuma laika, apmācībai ar sarežģītiem ieročiem un reālai kaujas praksei.
Pieredzējušus navigatorus un pilotus nevar ātri nomainīt: viņu prasmes tiek attīstītas gadu desmitiem, un katrs zaudējums dramatiski samazina eskadriļu kaujas efektivitāti, kas pēc diviem kara gadiem jau tā cieš no personāla trūkuma.
Kas ir "Fighterbomber"?
Analītiķi iepriekš noskaidroja, ka "Fighterbomber" vada kapteinis Iļja Tumanovs, militārais pilots, kurš līdz 2020. gadam dienēja Baltimoras lidlaukā Voroņežā, cīnījās Sīrijā un pat iesūdzēja tiesā savu vienību par atbalsta trūkumu.