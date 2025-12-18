Ukrainas aizstāvji Limanas sektorā iznīcinājuši Krievijas armijas pulku un saņēmuši gūstekņus
Ukrainas Bruņoto spēku 3. armijas korpuss un Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība veica veiksmīgu uzbrukumu Doneckas apgabala Limanas sektorā, iznīcinot Krievijas armijas pulku un sagūstot daļu ienaidnieka.
Doneckas apgabala Limanas sektorā Ukrainas spēki veica kopīgu plaša mēroga operāciju. Tiešsaistē publicēts video, kurā dokumentēta Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specvienību rīcība.
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina aktīvas operācijas Austrumu frontē. Limanas sektorā 3. armijas korpuss kopā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes karavīriem veica koordinētu uzbrukumu, kā rezultātā tika iznīcināts viss Krievijas armijas pulks. Tika sagūstīts ievērojams skaits okupantu. Saskaņā ar pavēlniecības teikto, šī sadarbība ir palīdzējusi iztaisnot frontes līniju un uzlabot Ukrainas vienību taktisko pozīciju Limanas apgabalā. Tas atņem okupantiem manevrēšanas iespējas un paver ceļu turpmākai rīcībai šajā virzienā.
Pulkā parasti ir 3–7 bataljoni, kuri savukārt sastāv no kompānijām un rotām. Skaits pulkā var svārstīties no apmēram 1 000 līdz 2 000 karavīru (dažos gadījumos nedaudz vairāk vai mazāk atkarībā no struktūras un misijas).
3. korpusa komandieris ģenerālis Andrijs Biļeckis atzīmēja, ka kopīgās operācijas ar Aizsardzības ministrijas Galveno izlūkošanas pārvaldi ir savstarpējā atbalsta tradīcijas turpinājums. Tā tika iedibināta Kijivas apgabala Moščunas atbrīvošanas laikā, kas sākās Krievijas armijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā un helikopteru izrāviens uz aplenkto Mariupoli. Viņš uzsvēra priekšzīmīgo koordināciju starp vienībām.
Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes "ARTAN" speciālo spēku vienības komandieris Viktors Torkotjuks piebilda, ka operācijas panākumi ir pateicoties karavīriem un komandieriem, kuri atrod risinājumus jebkuram izaicinājumam. Operācijā piedalījās karavīri no Trešā korpusa 3. atsevišķā izlūkošanas bataljona, Trešās triecienbrigādes 2. mehanizētā bataljona, 60. atsevišķās mehanizētās brigādes "FATUM" grupas un Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes "ARTAN" speciālo spēku vienības.
Tiešsaistē jau ir publicēts video ar Ukrainas vienību darbībām, kas demonstrē kopīgā uzbrukuma koordinētās darbības un efektivitāti.
Tikmēr Doneckas apgabala mežā Ukrainas 8. speciālo operāciju pulks pamanīja un uzsāka cīņu ar Krievijas spēkiem. Atklājot pamestu pozīciju ar ekipējumu, ģeneratoru un apslēptu bunkuru, viņi sastapās ar kustību un atklāja uguni, nogalinot vienu krievu karavīru, bet pārējie aizbēga.
Ukrainas militārais izlūkdienests ziņoja par veiksmīgu operāciju okupētajā Krimā, kuras laikā tika iznīcinātas galvenās Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Triumf" sastāvdaļas, tostarp divas kritiski svarīgas pretgaisa aizsardzības radaru stacijas.