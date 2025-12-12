67 gadus vecais Igaunijas prezidents publicē neparastu vēstījumu: "Es pēkšņi esmu kļuvis pieaudzis"
Igaunijas prezidents Alars Kariss trešdien sociālajā tīklā “Facebook” publicēja zīmīgu ierakstu, kurā paziņoja, ka “pēkšņi ir kļuvis pieaudzis” un vairs nespēj “izturēt muļķu pārmērīgās prasības”. 67 gadus vecā prezidenta ieraksts parādījās dienu pēc tam, kad pēc viņa valsts vizītes Kazahstānā no amata atkāpās Igaunijas vēstnieks šajā valstī.
“Es pēkšņi esmu kļuvis pieaudzis,” šāds ieraksts parādījies Karisa personīgajā sociālo tīklu profilā, nevis oficiālajā prezidenta kontā. “Es vairs nespēju paciest noteiktas lietas. Ne tāpēc, ka būtu augstprātīgs, bet vienkārši tāpēc, ka esmu sasniedzis dzīves posmu, kurā nevēlos vairs tērēt laiku tam, kas mani kaitina vai sāpina,” teikts tikai prezidenta draugiem redzamajā ierakstā, citējot portugāļu rakstnieka Žuzē Mikarda Teišeiras vārdus, vēsta Igaunijas raidsabiedrība ERR. “Es vairs nevaru paciest muļķu pārmērīgās prasības. Ir zudusi vēlme izpatikt tiem, kuriem es nepatīku. Un nav nekāda iemesla smaidīt tiem, kuri nevēlas smaidīt man.”
Prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Hanness Hamburgs ERR apstiprināja, ka ierakstu savā personīgajā kontā, nevis oficiālajā prezidenta sociālo tīklu profilā, ir publicējis pats prezidents. Prezidenta kanceleja atteicās precizēt, kurus tieši prezidents uzskata par “muļķiem”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Igaunijas vēstnieks Kazahstānā Jāps Ora iesniedzis atlūgumu saistībā ar to, ka bija ieteicis Karisam vizītes laikā Kazahstānā nepaust stingru Igaunijas nostāju par atbalstu Ukrainai. Kariss novembra beigās bija ieradies valsts vizītē Kazahstānā. Viņu pavadīja uzņēmēju delegācija.
Vizītes gaitā no Karisa plānotās runas pazuda Igaunijas stingrā nostāja par Krievijas karu pret Ukrainu. Laikraksts “Eesti Ekspress” ziņoja, ka Ora vakariņu laikā esot ieteicis prezidentam un viņa ārpolitikas padomniekam Margusam Kolgam mīkstināt ar Ukrainu saistītos izteikumus, un pārējie delegācijas locekļi, kas sēdējuši pie galda, dzirdējuši šo diskusiju. Pēc tam Kariss nolēma pārrakstīt runu, un tā tika mīkstināta un padarīta nekonkrētāka.
Kazahstānai ir ciešas attiecības ar Krieviju. Novembrī Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs valsts vizītē Maskavā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu parakstīja deklarāciju, ka abas valstis turpmāk būs stratēģiskās partneres un sabiedrotās.