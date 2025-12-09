Demisionē Igaunijas vēstnieks Kazahstānā, kurš bija ieteicis prezidentam Karisam nepaust stingru atbalstu Ukrainai
Igaunijas vēstnieks Kazahstānā Jāps Ora iesniedzis atlūgumu saistībā ar to, ka ieteicis Igaunijas prezidentam Alaram Karisam vizītes laikā Kazahstānā nepaust stingru Igaunijas nostāju par atbalstu Ukrainai. Kariss novembra beigās bija ieradies valsts vizītē Kazahstānā. Viņu pavadīja uzņēmēju delegācija.
Vizītes gaitā no Karisa plānotās runas pazuda Igaunijas stingrā nostāja par Krievijas karu pret Ukrainu. Laikraksts "Eesti Ekspress" ziņo, ka Ora vakariņu laikā esot ieteicis prezidentam un viņa ārpolitikas padomniekam Margusam Kolgam mīkstināt ar Ukrainu saistītos izteikumus, un pārējie delegācijas locekļi, kas sēdējuši pie galda, dzirdējuši šo diskusiju.
Pēc tam Kariss nolēma pārrakstīt runu, un tā tika mīkstināta un padarīta nekonkrētāka. Kazahstānai ir ciešas attiecības ar Krieviju. Novembrī Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs valsts vizītē Maskavā ar Krievijas diktatoru Vladimru Putinu parakstīja deklarāciju, ka abas valstis turpmāk būs stratēģiskās partneres un sabiedrotās.
Tagad Igaunijas vēstnieks Kazahstānā ir iesniedzis atlūgumu. "Diemžēl nesen ap prezidenta vizīti Kazahstānā ir radusies nepamatota diskusija. Ārlietu ministrija izdara secinājumus no katras vizītes un saprot, ka šajā gadījumā ir radies pārpratums par to, vai visi Igaunijas vēstījumi prezidenta vizītes laikā tika pausti pietiekami skaidri," paziņoja Ārlietu ministrija. "Lai mazinātu spriedzi šajā sarežģītajā brīdī, Igaunijas vēstnieks Kazahstānā Jāps Ora pēc paša vēlēšanās ir nolēmis no nākamā gada atstāt [ārlietu] dienestu."
Saskaņā ar procedūru Ārlietu ministrija iesniegs valdībai priekšlikumu par vēstnieka atsaukšanu.
Ora ir karjeras diplomāts. Ārlietu ministrijā viņš strādā kopš 2000. gada.