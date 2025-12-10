Krievija plānojusi uzspridzināt lidmašīnas, kas lidojušas no Eiropas uz ASV
Eiropas izlūkdienesti ir atklājuši, ka Krievijas sabotāžas tīkls gatavojās uzspridzināt pasažieru lidmašīnas, kas lidoja uz ASV.
"Financial Times" vēsta, konfiscētās sprāgstvielas bija pietiekamas, lai organizētu sprādzienus gaisā – uzbrukumu, kāds nav pieredzēts kopš 2001. gada 11. septembra.
Atklātā operācija bija daļa no plašākas hibrīdkampaņas, ko Maskava īsteno Eiropā. Vairāki atsevišķi incidenti tagad veido saskaņotu eskalācijas ainu.
Analītiķi apgalvo, ka Krievijas hibrīduzbrukumi pārsniedz reakciju uz karu Ukrainā un liecina par gatavošanos potenciālam lielam konfliktam.
Izlūkdienestu novērtējumi atspoguļo NATO-2023 ziņojumu, kurā prognozēta Krievijas gatavība karam ar Eiropu līdz 2029. gadam.
Shēmas galvenais elements bija sprādzieni DHL loģistikas centros Polijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē. Pakas ar magnija detonatoriem tika nosūtītas no Lietuvas.
Eiropas dienesti noskaidroja, ka šis bija tikai pirmais posms. Nākamais solis bija uzspridzināt lidmašīnas maršrutos uz ASV, kas izraisītu masveida upurus un globālu satricinājumu.
Izlūkdienesti arī fiksē Krievijas aģentu aktivitātes, pētot tiltus un dzelzceļa infrastruktūru Eiropā. Polijā tika novērsts sprādziens Varšavas-Ļubļinas dzelzceļā.
Eksperti uzsver, ka specdienesti ir novērsuši vairākas citas sabotāžas - ļaunprātīgu dedzināšanu, mēģinājumus iznīcināt dambjus un traucējumus ūdensapgādē. Zināmie gadījumi ir tikai daļa no draudiem.
Maskava aktīvi vervē Austrumeiropas pilsoņus un vietējos noziedzniekus, pārvaldot operācijas attālināti, izmantojot kurjerus un kriptovalūtu.
Vācija apgalvo, ka nelieli incidenti ir strukturēti Kremļa mērķtiecīgas hibrīdkampaņas elementi.
Analītiķi salīdzina pašreizējo Krievijas Federācijas darbību ar VDK metodēm. Viņuprāt, Eiropa jau atrodas "pirmskara" fāzē, kas aprakstīta padomju scenārijos.
Polija nesen apsūdzēja krievu par FDD sabotāžas un spiegošanas grupas vadīšanu.
Lietā apsūdzības tiek izvirzītas vismaz 20 cilvēkiem Lietuvā un Polijā. Organizators aizbēga uz Azerbaidžānu.