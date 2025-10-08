Zelenskis: Krievija grauj Eiropu ar sabotāžām un dronu uzbrukumiem
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien apsūdzēja Krieviju mēģinājumos destabilizēt Eiropu, izmantojot dronus sabotāžai.
Zelenskis savā videouzrunā otrdienas vakarā sacīja, ka Maskava izmanto tā saukto "ēnu floti" ne tikai kara finansēšanai, transportējot naftu ar tankkuģiem, bet arī sabotāžai un dažādiem mēģinājumiem graut stabilitāti Eiropā.
"Nesenās dronu palaišanas no tankkuģiem ir viens šāds piemērs," sacīja Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas ārējā izlūkdienesta datiem.
Oficiāla informācija par to dronu izcelsmi, kuri nesen tika manīti vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Dānijā un Vācijā, vēl nav apstiprināta. Krievija ir noliegusi jebkādu saistību ar to.
Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ir apgalvojis, ka šādus dronus varbūt provokatīvi izmanto Ukrainas spēki, lai iesaisītu Eiropu karā pret Krieviju. Tāla darbības rādiusa dronus ražo arī Ukraina.
"Mēs ar saviem partneriem dalāmies ar informāciju, kas mums ir, un ir svarīgi, lai tie spertu jūtamus soļus, atbildot Krievijai," sacīja Zelenskis, piebilstot, ka notiks tālākas tikšanās un sarunas gan publiski, gan aiz slēgtām durvīm.
"Krieviem jāzina, ka neviena no viņu postošajām darbībām - visas viņu darītās nekrietnās lietas - nepaliks bez atbildes no pasaules puses," viņš piebilda.