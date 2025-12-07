ASV: 2026. gada G20 samitā Dienvidāfrikas vietā piedalīsies Polija
Sagaidāms, ka nākamā gada G20 samitā Dienvidāfrikas vietā piedalīsies Polija, paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Pēc tam, kad Vašingtona nedēļas sākumā pārņēma G20 prezidējošās valsts pienākumus, Rubio ceturtdien apstiprināja, ka Varšava tiks uzaicināta uz 2026. gada samitu, jo Polija ir iekļuvusi starp 20 lielākajām pasaules ekonomikām.
Tikmēr Dienvidāfrika, kas ir G20 dalībvalsts, uz samitu netiks aicināta.
Paziņojumā "Amerika apsveic jauno G20" Rubio norādīja, ka ASV uz samitu uzaicinās "draugus, kaimiņus un partnerus".
"Konkrēti Polija, kas savulaik bija sagūstīta aiz Dzelzs priekškara, taču tagad ir starp 20 pasaules lielākajām ekonomikām, mums pievienosies, lai ieņemtu tai pienākošos vietu G20," norādīja Rubio.
Pagaidām nav skaidrs, vai ASV centīsies panākt Polijas oficiālu uzņemšanu G20, vai arī Varšava nākamā gada samitā piedalīsies kā viesis.
Rubio piebilda, ka Polijas ekonomikas izaugsme ir pierādījums tam, ka "pievēršanās nākotnei ir labāks ceļš nekā žēlošanās". Viņš arī uzsvēra, ka sadarbība ar ASV un to uzņēmumiem veicina savstarpēju labklājību un izaugsmi.
Jau septembra sākumā Polijas prezidents Karols Navrockis paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir viņu uzaicinājis uz G20 samitu, kas paredzēts 2026. gada decembrī Doralā, netālu no Maiami Floridā.
Tikmēr Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis septembrī paziņoja, ka lūdzis ASV atbalstīt Poliju tās vēlmē kļūt par pilntiesīgu G20 dalībvalsti.
Pēc tikšanās ar Rubio Sikorskis norādīja, ka Polija tagad sasniegusi triljonu dolāru ekonomikas statusu.