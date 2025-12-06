Lietuvā ar iedzīvotāju palīdzību aizturēts vīrietis, kuru tur aizdomās par brutālām sieviešu slepkavībām
Policija piektdienas vakarā, vēlu naktī, Kauņā aizturējusi Benu Mikutaviču, kuru tur aizdomās par divu meiteņu nogalināšanu. Kauņas apgabala policijas pārstāve Odeta Vaitkevičiene norādīja, ka persona tika aizturēta ar iedzīvotāju palīdzību.
Aizdomās turamā meklēšanā piedalījās vairāki simti cilvēku. Tiek ziņots, ka iedzīvotāji pirmie pamanīja aizdomās turamo, viņš mēģināja bēgt, bet, kad vīrietis tika apturēts, policijas darbiniekiem Mikutavičs vairs nepretojās, vēsta lrt.lt
Internetā izplatās ieraksti, kuros redzams, kā notikuma vietā pulcējušies cilvēki aplaudē, kamēr aizturētais aizdomās turamais tiek ievietots policijas mašīnā.
"YouTube" vietnē tiek izplatīts video, kurā teikts, ka iedzīvotāji sadarbojās, izmantojot lietotni "Zello", daloties ar informāciju par to, kāda bija situācija. Tika ziņots, ka viņš skrēja Kalnieču parka virzienā, un iedzīvotāji viņu atpazinuši.
Naktī preses konferencē sacīja Kauņas apgabala policijas nodaļas vadītājs Mindaugs Akelaitis, persona ir aizturēta un pašlaik atrodas apcietinājumā, tiek vākti pierādījumi.
Akelaitis norādīja, ka aizdomās turamais vairākkārt mainījis apģērbu, tomēr nebija pametis teritoriju, viņu pamanīja parkā, kur viņš mēģināja bēgt. Viņš visu laiku atradās kilometra attālumā – Partizānu ielā, Kalnieču ielā un apkārtējās ielās.
Policija atklāj aizturēšanas detaļas
"Mūsu galvenais fokuss, īpaši attiecībā uz publiskajiem pasākumiem, ko veica policijas darbinieki, bija tieši šajā teritorijā, šajā rajonā, kur mums bija visvairāk iespēju to darīt," sacīja policijas pārstāvis.
Saskaņā ar Akelaita teikto, aizdomās turamais nav pretojies. Pašlaik Mikutavičs ir aizturēts, tiek veikti aktīvi pasākumi, lai vāktu un sasaistītu pierādījumus, lai prokurors pieņemtu lēmumu par viņa nodošanu tiesai.
Policijas pārstāvis arī norādīja, ka Mikutaviča aizturēšana notika ar plašu brīvprātīgo spēku atbalstu.
Aizturētais tika nogādāts apcietinājumā ar asiņainu seju. Interneta video ierakstos redzams, ka aizturēšanas laikā cilvēki, kas viņu aizturēja, veic dažus sitienus galvas rajonā.
"Tas bieži notiek aizturēšanas laikā, kad persona bēg, pretojas, var gadīties dažādi. Izmeklēšanas laikā apstākļi tiks izvērtēti," teica Akelaitis.
BNS ziņo, ka 1996. gadā dzimušais Mikutavičs tiek turēts aizdomās par jaunas sievietes nogalināšanu dzīvoklī V. Krēvēs prospektā. 2003. gadā dzimušās meitenes ķermenis ar pārgrieztu rīkli tika atrasts ceturtdien pēcpusdienā.
Vēlāk tajā pašā vakarā tika ziņots arī par otru traģēdiju tajā pašā Kauņas mikrorajonā – Pramones prospektā kādā dzīvoklī atrastas 2001. gadā dzimušas sievietes mirstīgās atliekas ar vardarbīgas nāves pazīmēm.
Abiem ķermeņiem tika konstatētas durtas un grieztas brūces.
Kauņas apgabala prokuratūras galvenais prokurors Rimas Bradūnas piektdien paziņoja, ka abi izmeklēšanas gadījumi par slepkavībām tika apvienoti.
Saskaņā ar Bradūna sniegto informāciju, 2003. gadā dzimusī upure ir aizdomās turamā puses māsa, bet vecāko upuri ar aizdomās turamo saista dzīvokļa īres attiecības.
Policijas pārstāvis Ramūnas Matonis piektdien BNS sacīja, ka Mikutavičs meklēšana tika veikta visā Lietuvā. Saskaņā ar viņu, aizdomās turamais policijai nebija zināms.
Sieviešu nogalināšanā aizdomās turamais 29 gadus vecais Mikutavičs pēc vairāk nekā dienu ilgas meklēšanas tika aizturēts piektdienas vakarā. Viņu atrada interneta meklēšanas rezultātā apvienojušies Kauņas iedzīvotāji, kas aizturēja vīrieti un izsauca policiju. Kauņas apgabala policijas pārstāve Odeta Vasiliauskaite apstiprināja, ka vīrieša aizturēšanā palīdzēja sabiedrības atbalsts.
"Aizdomās turamais ir aizturēts, paldies visiem, kas palīdzēja," sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Lietuvas policija. Policijas publicētajā attēlā redzams jaunietis ar tumšiem matiem, kuru tur trīs policijas darbinieki. Interneta video ierakstos redzams, kā notikuma vietā pulcējušies cilvēki aplaudē, kamēr aizturētais tiek ievietots policijas mašīnā.
Radinieks zvanīja, lai paņemtu mantas, viņa neatbildēja
Jauns.lv jau vēstīja, ka ceturtdien dzīvoklī Kauņā, V. Krēves prospektā, atrasts jaunietes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Viņai bija pārgriezta rīkle. Pēc Lietuvas medija Lrytas.lt ziņotā, nogalinātā sieviete bija deklarējusi savu dzīvesvietu Tauraģes rajonā – acīmredzot viņa bija ieradusies Kauņā mācīties.
Meiteni bez dzīvības pazīmēm atrada viņas radinieki – brālis un onkulis, kuri pēdējo reizi ar viņu runāja ap plkst. 11.00. Sarunas laikā ticis pieminēts, ka meitenei paredzēts satikties ar savu draugu.
Viņa mitinājās daudzdzīvokļu mājas 4. stāvā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, vienam no viņiem bija rezerves atslēga. Ieejot dzīvoklī, brālis un onkulis ieraudzīja baisu skatu: meitene gulēja uz grīdas, viņai bija pārgriezta rīkle. Dzīvoklī bija daudz asiņu. Radinieki nekavējoties izsauca policiju un ārstus – ieradās ātrās palīdzības brigāde un secināja, ka jauniete ir mirusi.