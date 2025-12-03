Līdz frontei nav ticis - NATO ģenerālsekretārs publiski pasmejas par Putina dižošanos militārista formā. Propagandiste Skabejeva "uzsprāgst"
Krievijas televīzijas propagandiste Olga Skabejeva asi reaģējusi uz NATO ģenerālsekretāra Marka Rites izteikumiem par Krievijas diktatora Vladimira Putina vēlmi dižoties militārā apģērbā, lai gan līdz frontei viņš tā arī nav ticis.
Preses konferencē Briselē kāda Ukrainas žurnāliste alianses vadītājam vaicāja, kādu vēstījumu viņš nodotu Putinam, ņemot vērā Krievijas līdera pēdējā laikā izteiktos draudus Eiropas valstīm.
"Es negrasos reaģēt uz visu, ko saka Putins. Mēs redzējām viņu militārā formā, ģērbtu kā karavīru frontē. Bet viņš nebija frontē – aizvakar viņš atradās diezgan tālu no frontes līnijas. Tāpēc es negrasos reaģēt uz katru viņa paziņojumu," atbildēja Rite.
Uz šiem vārdiem otrdien savā "Telegram" kanālā asi reaģēja Skabejeva, apsūdzot NATO ģenerālsekretāru nekaunīgā rupjībā. "Meitenīte ar diktofonu strādā pēc instrukcijām, bet Rite atkal demonstrē klaju necieņu pret Putinu," rakstīja propagandiste.
Jau vēstīts, ka 2.decembrī VTB investīciju foruma plenārsēdē Putins paziņoja, ka Eiropa esot "pati sevi izslēgusi" no miera sarunām un "traucē ASV centieniem panākt noregulējumu". Tāpat viņš izteicās, ka Krievija esot gatava karam "jau tagad", ja "Eiropa sāks karu".