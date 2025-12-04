NATO sniegta atbilde uz Putina izteikumiem par gatavību karot ar Eiropu
Krievijas armija šobrīd nav spējīga uzbrukumam Eiropai, sacīja augsta ranga NATO pārstāvis pirms NATO valstu ārlietu ministru tikšanās Briselē, vēsta BBC.
"Vladimirs Putins nereti saka lietas, kas beigās izrādās nepatiesas," sacīja NATO sarunbiedrs (kurš vēlējās palikt anonīms), komentējot Putina izteikumus par iespējamā kara draudiem starp Krieviju un Eiropu.
Augsta ranga amatpersona savu vērtējumu pamatoja tieši ar to, cik ļoti NATO ir apņēmusies aizsargāt alianses dalībvalstis, nevis ar Krievijas ekonomisko vai militāro spēju trūkumu uzbrukumam: "Putins zina, ka NATO ir vienota kā nekad agrāk jautājumā par sabiedroto aizsardzību."
Sarunbiedrs piebilda, ka pašlaik Krievijai nav pietiekami daudz karaspēka uzbrukuma operācijas veikšanai: "Es nekādā veidā neticu, ka Vladimirs Putins patiešām ir gatavs karam ar Eiropu."
Vēl viens augsta ranga NATO avots, komentējot Putina izteikumus, sacīja: "Mēs nesēdēsim rokas klēpī salikuši, ja Krievija uzbruks NATO sabiedrotajam. Atbilde būs graujoša. Punktiņš."
Iepriekš trešdien, atbildot uz žurnālistu jautājumiem citā sakarā, alianses ģenerālsekretārs Marks Rute sacīja, ka vairs nekomentē Putina izteikumus.
Kad žurnālisti lūdza viņu komentēt Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova izteikumus par sarunām par Ukrainu, viņš atbildēja: "Es jau daudzus gadus nekomenēju Lavrovu, Putinu vai Peskovu. Agrāk, būdams Nīderlandes premjerministrs, es ar viņiem visiem esmu ticies, un varu jūs pārliecināt: lai viņi runā, un ne vienmēr ir vērts reaģēt."
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins kārtējo reizi apgalvoja, ka Krievija negrasās uzbrukt Eiropai, un apsūdzēja eiropiešus vēlmē uzbrukt Krievijai. Taču ja tā notiks, Krievija ātri sakaus Eiropu, un no tās nekas pāri nepaliks, solīja diktators.
Uzstājoties investīciju forumā Maskavā Putins ierasti apsūdzēja Eiropu "kara kuršanā", jo tā atbalsta Ukrainu - kuru pati Krievija katru dienu posta jau gandrīz četrus gadus. "Mēs negrasāmies karot ar Eiropu, es jau par to simts reižu teicu. Taču ja Eiropa pēkšņi sagribēs karot un sāks, mēs esam gatavi [karot] jau tieši šobrīd, te nevar būt nekādu šaubu," bravūrīgi stāstīja diktators. "Ja Eiropa ar mums sāks karu, man šķiet, ka tad ļoti ātri var rasties situācija, kurā mums vairs nebūs, ar ko vienoties."
"Tā taču nav Ukraina. Ar Ukrainu mēs rīkojamies ķirurģiskā veidā, akurāti, tā, lai... nu skaidrs, ja? Tas nav karš tiešā, mūsdienīgā šī vārda nozīmē."