Diviem Krievijas propagandistiem noteiktas smagas diagnozes
Divas "Krievijas propagandas sejas" - laulātie Margarita Simonjana un Tigrans Keosajans - ir smagi slimi, abiem noteiktas nopietnas diagnozes.
Slavenā Krievijas televīzijas vadītāja Margarita Simonjana, kas ir lojāla diktatora Vladimira Putina valdības režīmam, paziņojusi, ka ārstējas no vēža, kamēr viņas vīrs Tigrans Keosajans joprojām nav pamodies no komas, ziņo "Dialog.ua", atsaucoties uz propagandistes kontu ziņapmaiņas lietotnē "Telegram".
"Varētu jau uzrakstīt, ka man viss ir labi, bet cenšos nekad nemelot. Tigrans joprojām ir komā, bet es ārstējos no vēža. Kas gan te var būt labs?" tā Simonjana atbildējusi uz sekotāju lūgumu uzrakstīt, ka ar viņu viss ir kārtībā.
Turklāt Krievijas televīzijas kanāla RT galvenā redaktore paziņoja, ka iziet ķīmijterapijas kursu un drīzumā parādīsies sabiedrībā dažādās parūkās, piedāvājot palīdzēt viņai izvēlēties labākās.
Iepriekš Simonjanai tika diagnosticēts krūts vēzis, pēc kura medijos parādījās informācija par operāciju, kuras laikā tika veikta krūts noņemšana. Savukārt viņas vīrs, režisors un "NTV" raidījumu vadītājs Tigrans Keosajans, 2025. gada sākumā piedzīvoja klīnisko nāvi un atrodas bezsamaņas stāvoklī.