Šogad starptautisko aizsardzību Latvijā visbiežāk vēlējušies iegūt Somālijas pilsoņi

Jauns.lv / LETA

2025. gada pirmajos astoņos mēnešos vibiežāk pirmreizējos starptautiskās aizsardzības pieteikumus Latvijā iesnieguši Somālijas pilsoņi.

No janvāra līdz augustam saņemti 165 šādi pieteikumi no Somālijas pilsoņiem, tostarp visvairāk - 55 - saņemti maijā. 75 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi šogad astoņos mēnešos saņemti no Tadžikistānas, bet pa 70 - gan no Marokas, gan Etiopijas pilsoņiem.

Kopumā šogad no janvāra līdz augustam saņemti 790 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi no trešo valstu pilsoņiem. Tostarp vairāk nekā 600 - no vīriešiem.

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu var lūgt persona, kura atstājusi savu dzimteni un uzskata, ka tajā viņai draud nopietns apdraudējums - vajāšana, pēriens cilvēktiesībām, karš -, un kura meklē drošību citā valstī.

