Pasaulē
Šodien 08:22
Šogad starptautisko aizsardzību Latvijā visbiežāk vēlējušies iegūt Somālijas pilsoņi
2025. gada pirmajos astoņos mēnešos vibiežāk pirmreizējos starptautiskās aizsardzības pieteikumus Latvijā iesnieguši Somālijas pilsoņi.
No janvāra līdz augustam saņemti 165 šādi pieteikumi no Somālijas pilsoņiem, tostarp visvairāk - 55 - saņemti maijā. 75 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi šogad astoņos mēnešos saņemti no Tadžikistānas, bet pa 70 - gan no Marokas, gan Etiopijas pilsoņiem.
Kopumā šogad no janvāra līdz augustam saņemti 790 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi no trešo valstu pilsoņiem. Tostarp vairāk nekā 600 - no vīriešiem.
Starptautiskās aizsardzības pieteikumu var lūgt persona, kura atstājusi savu dzimteni un uzskata, ka tajā viņai draud nopietns apdraudējums - vajāšana, pēriens cilvēktiesībām, karš -, un kura meklē drošību citā valstī.