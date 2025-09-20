Trampa cīņa pret imigrāciju: simtkārt paaugstina vīzas nodevu augsto tehnoloģiju darbiniekiem
ASV prezidents Donalds Tramps ir paaugstinājis vīzas nodevu augsto tehnoloģiju darbiniekiem līdz 100 000 ASV dolāru, piektdien paziņoja ASV amatpersona.
Jaunā nodeva H-1B vīzām iezīmē daļu no Trampa plašākas cīņas pret imigrāciju kopš viņa atgriešanās Baltajā namā, bet viņš līdz šim nebija vērsies pret vīzām, uz kurām ilgstoši paļāvušies Silīcija ielejas uzņēmumi.
ASV amatpersona apstiprināja, ka vīzas nodeva no pašreizējiem nepilniem 1000 dolāriem tiks paaugstināta līdz 100 000 dolāriem. Par šādu soli vispirms ziņoja laikraksts "Bloomberg News".
Trampa administrācija arī spers soļus, lai novērstu, ka tehnoloģiju darbinieki ar vīzām samazina ASV dzimušo darbinieku algas.
ASV piešķir 85 tūkstošus H-1B vīzu gadā pēc loterijas sistēmas. Apmēram trīs ceturtdaļas šo vizu saņēmēju ir no Indijas. Lielās tehnoloģiju firmas paļaujas uz indiešu strādniekiem, kuri vai nu pārceļas uz ASV, vai braukā starp abām valstīm.
Tehnoloģiju uzņēmēji, tai skaitā Trampa bijušais sabiedrotais Īlons Masks, ir brīdinājuši nevērsties pret H-1B, jo ASV nav pietiekami daudz pašmāju talantu, lai aizpildītu svarīgas vakances tehnoloģju sektorā.