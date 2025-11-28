Lietuva bloķē "Lukoil" tranzītu uz Kaļiņingradu: Krievija draud ar militāru triecienu
Viļņa, ievērojot ASV sankcijas, ir apturējusi "Lukoil" naftas produktu tranzītu, izraisot draudus no Maskavas.
Lietuvas dzelzceļš paziņoja par pilnīgu Krievijas naftas kompānijas "Lukoil" kravu tranzīta apturēšanu caur valsti. Viļņa šo soli skaidro ar ASV un Apvienotās Karalistes sankcijām.
Pārejas periods, kas ļāva uzņēmumiem veikt visus darījumus ar sankcijām pakļautajām personām un uzņēmumiem, beidzās 21. novembrī, ziņoja DW.
"Mēs neveiksim pārvadājumus, kuros jebkādā veidā ir iesaistīti sankcijām pakļautie uzņēmumi, piemēram, "Lukoil", "Rosņeftj" un saistītie uzņēmumi. Sankciju princips ir ļoti vienkāršs: neviens eiro nedrīkst nonākt vietā, kur tas tiek izmantots kā ierocis pret demokrātiskām valstīm," sacīja Aleksandrs Zubrjakovs, Lietuvas dzelzceļa direktoru padomes loceklis.
Viņš norāda, ka Lietuvas kuģniecības kompānijas iepriekš galvenokārt strādāja ar starpniekiem, nevis tieši ar "Lukoil". Aizvadītajā gadā viņi pārvadāja caur valsts teritoriju 371 tūkstoti tonnu naftas produktu, no kuriem lielākā daļa bija "Lukoil" krava. Tagad šī sprauga ir slēgta.
Maskavas reakcija bija asa. Krievijas Valsts domes deputāts Andrejs Koļesņiks paziņoja, ka Krievija būtu gatava veikt militāru triecienu pret Lietuvu, ja valsts pilnībā apturētu tranzītu uz Kaļiņingradas apgabalu.
Šis nav pirmais konflikts par piegādēm uz Krievijas eksklāvu. 2022. gada vasarā Viļņa ierobežoja līdz pusei visu kravu pārvadājumu starp Kaļiņingradu un pārējo Krieviju, tostarp tērauda, cementa, tabakas, alkohola, ogļu un naftas produktu pārvadājumus. Krievijas varas iestādes to nosauca par blokādi. Pēc Eiropas Komisijas iejaukšanās civilo kravu pārvadājumi, tostarp tie, uz kuriem attiecas sankcijas, tika atļauti pa dzelzceļu, taču ar noteiktiem ierobežojumiem.