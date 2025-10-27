Luvrā nolaupītie dārgumi
Varas iestādes ziņo, ka zagļi, kuri aizvadītajā dienā 7 minūšu laikā aplaupīja Luvru, nolaupījuši dārgumus vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. ...
Luvras apsardzes darbinieks varētu būt sniedzis informāciju dārglietu zagļiem
Luvras apsardzes darbinieks kontaktējies ar šomēnes notikušās muzeja dārglietu zādzības dalībniekiem pirms šī nozieguma pastrādāšanas, vēsta britu laikraksts "Daily Telegraph", atsaucoties uz izmeklēšanai tuviem avotiem.
Noziedznieki saņēmuši konfidenciālu iekšējo informāciju par muzeja drošības sistēmu un, pateicoties tai, zināja, kā muzejā iekļūt, konstatēts izmeklēšanā.
"Digitālie pierādījumi" norāda uz kāda Luvras darbinieka līdzdalību, teikts publikācijā.
Parīzes prokurore Laura Beko apstiprināja, ka policija pārbauda versiju, ka noziedzniekiem palīdzējis kāds Luvras darbinieks. "Mēs izskatām visas versijas. Iespēja par līdzdalību muzeja iekšienē tiks rūpīgi pārbaudīta, tāpat kā visas citi varianti," norādīja prokurore.
19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās Luvrā un nozaga deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā.
Pēc nedēļas Francijas mediji vēstīja, ka divi no četriem aizdomās par zādzību turamajiem aizturēti. Viens no viņiem tika aizturēts Parīzes Šarla de Golla lidostā pirms iekāpšanas lidmašīnā, kas devās uz Alžīriju. Otrs tika aizturēts Sēnas-Sendenī departamentā.
Parīzes prokuratūra apstiprināja aizdomās turamo aizturēšanu.