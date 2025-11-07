Tramps atvērts idejai par izņēmumu Ungārijai Krievijas sankciju režīmā
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam apliecināja, ka apsvērs iespēju noteikt Ungārijai izņēmumu un nepiemērot sankcijas par Krievijas naftas pirkšanu.
"Mēs to izskatām, jo tai ir ļoti grūti iegūt naftu un gāzi no citām teritorijām. Kā jūs zināt, viņiem nav tādas priekšrocības kā jūra," tiekoties ar Orbānu Baltajā namā, žurnālistiem sacīja Tramps.
Orbāns norādīja, ka Krievijas energoresursi ir vitāli svarīgi viņa valstij.
Kā iepriekš pauda Ungārijas premjers, viņš Trampam paskaidros, "kādas sekas ungāru tautai un Ungārijas ekonomikai radītu tas, ja no Krievijas netiktu saņemta nafta un gāze".
"Jo mums piegādā cauruļvadi. Cauruļvads nav ideoloģisks vai politisks jautājums. Tā ir fiziska realitāte, jo mums nav ostu," klāstīja Orbāns.
Tramps arī rosināja, ka Eiropas Savienības (ES) līderiem vajadzētu izrādīt lielāku cieņu Orbānam. "Man šķiet, ka viņiem vajadzētu cienīt Ungāriju un ļoti, ļoti cienīt šo līderi, jo viņš rīkojies pareizi imigrācijas jautājumā," pauda Tramps.
"Paskatieties, kas ar imigrāciju noticis Eiropā. Cilvēki pārpludina Eiropu," norādīja ASV prezidents.
"Dodieties uz dažām valstīm, un tās tagad nav atpazīstamas tā dēļ, ko tās ir izdarījušas. Un Ungārija ir ļoti atpazīstama," klāstīja Tramps.
"Tā ir absurda pasaule, kādā mēs tagad dzīvojam Eiropā," savukārt sacīja Orbāns. "Mēs esam vienīgā valdība Eiropā, kas sevi uzskata par kristīgu valdību. Visas pārējās valdības Eiropā būtībā ir liberāli kreisas valdības," apgalvoja Ungārijas premjers.
Jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps un Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piektdien tikās Baltajā namā, pārrunājot kara Ukrainā nākotni, attiecības ar Krieviju un enerģētikas jautājumus. Abi līderi pauda pārliecību, ka karš ir jāpārtrauc, taču viņu skatījums uz notiekošo un Rietumu rīcību būtiski atšķiras no oficiālās Vašingtonas un Briseles pozīcijas.