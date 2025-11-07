Vācijā notiesā medbrāli, kurš nogalināja savus aprūpējamos slimniekus. Vēl šokējošāks izrādījās iemesls
Vācijas tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu kādam paliatīvās aprūpes medbrālim, kurš izrādījās masu slepkava. 44 gadus vecais vīrietis, kura vārds netiek izpausts un arī visos attēlos viņš parādās ar aizsegtu seju, notiesāts par desmit pacientu noslepkavošanu un 27 pacientu slepkavības mēģinājumu. Taču vēl vairāk par pašiem noziegumiem sabiedrību šokējusi to motivācija.
Apsūdzība norādīja, ka medbrālis savus noziegumus pastrādāja tikai tādēļ, lai savu dežūru laikā varētu mierīgi atpūsties un pacienti viņu naktī netraucētu ar savām sūdzībām. Medbrāli izdevās arestēt, kad kolēģiem radās aizdomas par viņa darbībām un viņi informēja policiju.
Kopš 2020. gada medbrālis strādāja Virzelenes pilsētas “Rhein-Maas-Klinikum” Ziemeļreinas–Vestfālenes federālajā zemē. Slepkavības notikušas laikposmā no 2023. gada decembra līdz 2024. gada maijam. Viņa aprūpē bija smagi un neārstējami slimi pacienti, taču pirms tam viņš strādāja arī ar citiem pacientiem un viņa upuru vidū bija arī personas, kas jau bija atveseļojušās un gatavojās izrakstīšanai. Dažiem izdzīvojušajiem medbrāļa veiktās injekcijas nodarīja smagu kaitējumu veselībai.
Apsūdzība Āhenes tiesā apgalvoja, ka medbrālis demonstrēja “aizkaitinātību” un acīmredzamu empātijas trūkumu pret pacientiem, uzvedoties kā “dzīvības un nāves pavēlniekam”. Kā vēsta aģentūra AFP, prokuratūra uzskata, ka viņa upuru skaits var būt vēl lielāks un tiek veikta citu potenciālo upuru līķu ekshumācija, tādējādi būtu iespējams jauns tiesas process.
Trešdien pasludinot spriedumu, tiesa medbrāļa noziegumu uzskatīja par “sevišķi smagu”, tādējādi viņam ir maz izredžu uz pirmstermiņa atbrīvošanu pēc vismaz 15 gadu nosēdēšanas cietumā. Notiesātajam vēl ir tiesības spriedumu pārsūdzēt.
Kaut gan šī vārdā neminētā medbrāļa noziegumu apmērs ir šaušalīgs, tam ir tālu līdz Vācijas pēckara vēstures baisajam slepkavību rekordam, ko pastrādāja Nīlss Hēgels, kuram Oldenburgas tiesa 2019. gadā piesprieda mūža ieslodzījumu par 85 aprūpējamo pacientu noslepkavošanu. Turklāt šis 42 gadus vecais medicīnas darbinieks bija atzinies pat 100 pacientu — no 34 līdz 96 gadu vecumam — slepkavībās divās slimnīcās no 2000. līdz 2005. gadam, taču 15 gadījumos viņu attaisnoja nepietiekamu pierādījumu dēļ.
Reportāžu par Hēgela notiesāšanu var noskatīties šeit:
Arī viņa gadījumā motivācija bija prātam neaptverama: Hēgels ievadīja pacientiem medikamentus, lai pēc tam varētu kolēģiem palielīties ar savām spējām pacientu atdzīvināšanā, kā arī lai vienkārši kliedētu savu garlaikošanos. Tiesā viņā apgalvoja, ka jutās eiforijā, kad izdevās paša sazāļoto pacientu “izglābt”, un jutās satriekts, kad tas neizdevās. Izmeklētāji uzskatīja, ka viņa noslepkavoto pacientu skaits varētu sasniegt pat 200, taču pierādīt to nebija iespējams, jo daudzu līķi tika kremēti bez autopsijas. Daudzus šokēja ne vien milzīgais upuru skaits, bet arī tas, kā Hēgels vispār varēja tik ilgi nesodīti darboties slimnīcās.