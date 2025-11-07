Solīja palīdzēt iegādāties automašīnu, saņēma naudu un pazuda; policija aizturējusi vīrieti, kurš izkrāpis 35 000 eiro
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa likumsargi pagājušonedēļ aizturēja vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par 35 000 eiro izkrāpšanu no paziņām. Vīrietis bija piedāvājis citu personu vietā iegādāties automašīnas, taču cietušajiem netika piegādāti ne spēkrati, ne atdota nauda. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka no vīrieša noziedzīgajām darbībām varētu būt cietuši vismaz seši iedzīvotāji.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknī 2025. gada maijā tika saņemts iesniegums no kādas personas, kura ziņoja, ka ir apkrāpta. Cietušais 2024. gada septembrī uzticības vadīts bija vērsies pie pazīstama vīrieša, lai viņš palīdz iegādāties automašīnu. Taču vīrietis paņēma naudu, saistības neizpildīja un līdzekļus neatdeva.
Pamatojoties uz saņemto iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa likumsargi nekavējoties uzsāka izmeklēšanu. Ņemot vērā, ka iespējamais vainīgais vīrietis no policijas slēpās, viņš tika izsludināts meklēšanā.
Vēlāk policija saņēma iesniegumus par to, ka vīrietis šogad izdarījis vēl trīs analoģiskus noziegumus, solot palīdzēt iegādāties auto.
Noskaidrojot personas atrašanās vietu, Pierīgas Ziemeļu iecirkņa policisti šā gada 28. oktobrī viņu aizturēja. Jāpiemin, ka viņš jau iepriekš sodīts par krāpšanām.
Pret aizdomās turēto 1986. gadā dzimušo vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas un 179. panta otrās daļas – par krāpšanu un par piesavināšanos, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Citās policijas struktūrvienībās pret viņu uzsākti vēl divi kriminālprocesi par piesavināšanos – sākotnējā informācija liecina, ka viņš, iespējams, pārdevis citām personām piederošas automašīnas, bet naudu nav atdevis, pārkāpjot iepriekšēju vienošanos.
Jāpiemin, ka visas apkrāptās personas bija aizdomās turētā vīrieša tuvi paziņas vai paziņu draugi un radi. Uz izmeklēšanas laiku aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.