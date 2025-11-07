Baltkrievijas pilsētā netālu no Latvijas robežas izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā - vai piesārņojums jau nonācis Daugavā?
Baltkrievijas pilsētā Novopolockā, aptuveni 100 kilometru attālumā no Latvijas robežas, izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas netālu no Daugavas krasta. Valsts vides dienests (VVD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir sazinājušies ar Baltkrievijas atbildīgajām institūcijām.
Tās informē, ka Daugavā ugunsgrēka un tā dzēšanas darbu rezultātā piesārņojums nav konstatēts. Lai pārliecinātos par situāciju, VVD sadarbībā ar VUGD un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC) veic ūdens paraugu analīzes un monitoringa mērījumus.
Pašlaik nav ziņu par piesārņojumu Daugavā ne Latvijas, ne Baltkrievijas teritorijā. VVD kopā ar VUGD un Valsts robežsardzi turpina ņemt ūdens paraugus Daugavas augštecē, pārbaudīt ūdens kvalitāti un veikt vizuālus novērojumus.
Šāda tipa ugunsgrēki potenciāli var radīt dažāda veida piesārņojumu, piemēram, pelnus un sadegušas daļiņas, kas nosēžas ūdenī, vai ugunsdzēšanā izmantoto ķīmisko vielu nonākšanu vidē, ja tās nav pienācīgi ierobežotas. Retāk iespējams arī rūpnīcas radīts ķīmisks piesārņojums, kas var kaitēt ūdens organismiem un dzīvniekiem.
VVD aicina pierobežas iedzīvotājus būt vērīgiem. Ja tiek pamanīts iespējams ūdens piesārņojums, piemēram, eļļas plankumi vai mirušas zivis, lūdzam ūdeni neizmantot sadzīves vajadzībām, nelaist peldēties suņus vai citus dzīvniekus, un nekavējoties ziņot par novēroto, zvanot uz +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo aplikāciju.