Baltijas valstis un Polija demonstratīvi pamet PVO sanāksmi, kurā tribīni ieņem Krievija
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā Baltijas valstis un Polija nodemonstrēja savu neapmierinātību ar Krievijas klātbūtni norisēs.
Šonedēļ 28. oktobrī notika Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā. Zīmīgi, ka tajā piedalījās arī Krievijas delegāti, jo šobrīd PVO lielā mērā ir viena no tām organizācijām, kurās agresorvalsts, kas terorizē Ukrainu, bauda līdzdalību un iekļaušanu civilizētajā pasaulē.
Taču PVO netrūkst arī valstu, kuras ar to nav mierā. Adekvātas rīcības piemēru nesen demonstrēja Igaunija, Lietuva, Latvija un Polija. Kā sociālajos tīklos raksta Igaunijas sociālo lietu ministre Karmena Jollere, Krievijas pārstāvju uzrunas laikā Baltijas valstu un Polijas pārstāvji pameta zāli.
Izskatās, ka arī šis pasākums kļūs par kārtējo platformu Rietumos, kurā agresorvalstij Krievijai tiks dota iespēja demonstrēt sevi kā joprojām neatņemamu starptautiskā dialoga dalībnieci.
Šī gada jūnijā vairāki augsta līmeņa politiķi no Baltijas valstīm un Ukrainas skarbi nosodīja PVO Eiropas direktora Hansa Kluges vizīti pie Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova Kremlī.
Krievijai šādas vizītes dod iespēju pucēt savu starptautisko tēlu, tostarp savu pilsoņu acīs (ar vietējo propagandas kanālu palīdzību), savukārt Rietumi šādā veidā faktiski uz sarunām par pasaules veselības jautājumiem ierodas pie tiem, kuri tieši atbildīgi par Ukrainas valsts postīšanu, iedzīvotāju masveida kropļošanu un slepkavošanu.
Igaunijas sociālo lietu ministre Karmena Jollere iepriekš arī attiecīgi pauda “Politico”, ka Kluges vizīte var tikt uzskatīta par “atbalstu režīmam, kas apzināti apdraud tās pašas vērtības, kuras PVO it kā aizstāv.”
Viņa kā piemēru minēja Krievijas veiktos uzbrukumus vairāk nekā 1700 Ukrainas veselības aprūpes iestādēm. Neskatoties uz to, Krievija nekad nav tikusi ne atstādināta, ne izslēgta no PVO.