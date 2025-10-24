Pētījums: jaunieši ir pakļauti riskam tikt apkrāptiem
Krāpnieki arvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu (MI) un citas tehnoloģijas, lai no cilvēkiem izspiestu naudu. Arvien biežāk šādas krāpnieciskās shēmas tiek izmantotas, lai piemānītu jauniešus.
"Malwarebytes", kas nodarbojas ar to, lai pasargātu datorus pret ļaunprātīgām programmatūrām un vīrusiem, aptaujā piedalījās 1300 ASV pieaugušo, vēsta medijs “Newsweek”. Septiņi no desmit "Malwarebytes" pētījumā aptaujāto krāpnieku upuru identificē sevi par Z paaudzes pārstāvjiem vai mileniāļiem.
Pētījuma dati liecina, ka 58% Z paaudzes pārstāvju norādījuši – krāpnieki mēģinājuši no viņiem izkrāpt naudu, un 28% patiešām kļuvuši par to upuriem.
"Z paaudze un mileniāļi joprojām ir populārākie krāpnieku mērķi, jo viņi pārsvarā lieto viedtālruņus un tajos pavada daudz laika. Viņi bieži dalās ar fotogrāfijām un personīgām sarakstēm, kas var tikt nopludinātas, padarot viņus par viegli ievainojamiem upuriem," sacīja Kevins Tompsons, uzņēmuma "9i Capital Group" izpilddirektors un podkāsta "9innings" vadītājs.
Jauns.lv jau ziņojis arī, ka Latvijā MI ir kļuvis par spēcīgu instrumentu krāpniecības shēmām. Pagājušā gadā aktīvi informējām, ka telefonkrāpnieki, izmantojot MI rīkus, zvana no nezināmiem numuriem, atdarinot zvana saņēmējam pazīstama cilvēka balsi un lūdzot steidzamu finansiālu palīdzību.
Reinis Pudāns, "Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs, aicina vienmēr rūpīgi pārbaudīt zvana avotu un nekavējoties pārtraukt sarunu, ja rodas šaubas par tās autentiskumu. Tāpat nekādā gadījumā nevajadzētu sniegt personisku informāciju, īpaši, ja zvans nāk no aizdomīga numura. Šādās situācijās ieteicams sazināties ar iestādes oficiālo numuru. Jāņem vērā, ka neviena iestāde neliks lejupielādēt aplikācijas, kas domātas, lai pārņemtu ierīces pārvaldību un krāpniekam ierīcē rīkoties upura vietā.
Programmētājs un tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš Jauns.lv norādīja: “Interneta lietotājiem ir jābūt kritiskiem un jāapzinās, ka katra ziņa, zvans vai reklāma var būt uzbrukums. Ir svarīgi attīstīt spēju atpazīt aizdomīgus piedāvājumus un nekad neizpaust savus personas datus.”