ASV un Austrālija paraksta nozīmīgu vienošanos
ASV prezidents Donalds Tramps un Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs pirmdien parakstīja vienošanos par retzemju elementiem, un Tramps paziņoja, ka Austrālija saņems ASV ražotas kaujas kodolzemūdenes.
Abi līderi tikās Baltajā namā, lai koncentrētos uz aizsardzības un kritiski svarīgo izrakteņu jomām, kurās Vašingtona un Kanbera sadarbojas pret Ķīnu.
Albanīzs sacīja, ka parakstītā vienošanās novedīs pie kritiski svarīgo izrakteņu ieguves projektiem Austrālijā 8,5 miljardu ASV dolāru vērtībā un pacels attiecības "nākamajā līmenī'.
Austrālijas premjers ir reklamējis savas valsts kritiski svarīgo izrakteņu bagātības, lai mazinātu Ķīnas kontroli pār globālajām retzemju elementu piegādēm, kas ir svarīgas tehnoloģiju produktiem.
Austrālijas dzīlēs ir litijs, kobalts un mangāns, kā arī retzemju metāli, kas tiek izmantoti plašā tehnoloģiju diapazonā no pusvadītājiem līdz aizsardzības aparatūrai, elektromobiļiem un vēja turbīnām.
Austrālijas valdība paziņoja, ka tā un ASV valdība katra ieguldīs vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru nākamo sešu mēnešu laikā. Baltais nams lēsa, ka abas valstis kopā investēs trīs miljardus dolāru.
Albanīzs arī centās panākt progresu 2021. gadā izveidotajā Austrālijas, Lielbritānijas un ASV aizsardzības paktā AUKUS, kas paredz stiprināt Austrālijas karafloti ar kodolzemūdenēm.
Vašingtona šogad bija paziņojusi, ka pārskata darījumu par vismaz trim "Virginia" klases kodolzemūdenēm, kas bija parakstīts Džo Baidena prezidentūras laikā. Tramps pirmdien apsolīja, ka Austrālija saņems šīs zemūdenes.
"Zemūdenes, kuras mēs sākam būvēt Austrālijai, tiešām virzās uz priekšu," Tramps sacīja reportieriem, sēžot blakus Albanīzam Baltajā namā. "Mēs esam ilgi un grūti strādājuši pie tā, un mēs tieši tagad sākam šo procesu. Un tas virzās uz priekšu ļoti strauji, ļoti labi."
AUKUS darījums var Austrālijai maksāt līdz 235 miljardiem ASV dolāru nākamo 30 gadu laikā. Tas arī ietver tehnoloģiju, kas ļaus nākotnē tai pašai būvēt savas zemūdenes.
Austrālija ir izbeigusi miljardiem dolāru vērtu darījumu ar Franciju par tās dīzeļa zemūdeņu iegādi, to vietā izvēloties AUKUS programmu.
Kodolzemūdenēm ir centrālā loma Austrālijas stratēģijā uzlabot savas tāla darbības rādiusa triecienu spējas Klusajā okeānā, sevišķi pret Ķīnu.
Trampa administrācija jūnijā paziņoja, ka pārskatīs AUKUS, lai nodrošinātu šī pakta atbilstību "Amerika pirmajā vietā" darba kārtībai, jo ir jānodrošina, lai ASV būtu pietiekami daudz šādu zemūdeņu.