Zelenskis: “Patriot” būs ilgtermiņa drošības garantija Ukrainai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis fokusējas uz pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" iegādi pēc tam, kad viņam neizdevās pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trampu piegādāt Ukrainai spārnotās raķetes "Tomahawk".
Zelenskis pirmdien savā vakara videouzrunā sacīja, ka viņš "strādā ar Ameriku, lai Ukraina galu galā varētu saņemt pieprasīto sistēmu "Patriot""skaitu.
"Tas nav viegls uzdevums, bet tā ir viena no drošības garantijām Ukrainai un tā strādās ilgtermiņā," sacīja Zelenskis.
Prezidents sacīja, ka Vašingtonas apmeklējuma laikā ir runājis ar "Patriot" un citu ieroču sistēmu ražotājiem.
"Noteikti ir gatavība sadarboties ar Ukrainu - viņi uzticas Ukrainai," teica Zelenskis. Tomēr šādu ieroču pirkumiem ir vajadzīgs arī apstiprinājums politiskā līmenī.
Zelenskis, piektdien Vašingtonā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, nepanāca gaidīto ASV apņemšanos piegādāt raķetes "Tomahawk", kuras Ukraina varētu izmantot uzbrukumiem dziļi Krievijas teritorijā.
Ukrainai pašlaik ir tikai dažas sistēmas "Patriot", kuras lielākoties piegādājusi Vācija vai kuras piegādātas ar Vācijas atbalstu. Tās ir izrādījušās par visefektīvāko aizsardzības līdzekli pret Krievijas ballistiskajām raķetēm.