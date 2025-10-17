Vašingtonā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: Ukraina piedāvā ASV dronus apmaiņā pret "Tomahawk" raķetēm
Vašingtonā piektdien sākusies ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa Ukrainas kolēģa Volodimira Zelenska tikšanās.
Tikšanās notiek neformālā gaisotnē pusdienu laikā. Domājams, ka sarunu laikā tiks apspriests Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, miera sarunas ar Maskavu un jaunu ieroču piegāde Kijivai, tajā skaitā spārnoto raķešu "Tomahawk" iespējamās piegādes.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem pirms sarunām, Tramps pavēstīja, ka abi prezidenti plāno apspriest jaunas iespējas, kas ļautu Ukrainai dot triecienus Krievijai. "Jā, tas ir tas, par ko runāsim. Tā ir eskalācija, taču mēs to apspriedīsim," izteicās Baltā nama saimnieks.
Tramps arī paziņoja, ka gan Putins, gan Zelenskis vēloties kara izbeigšanu. "Tagad mums tas jāizdara," piebilda ASV prezidents.
Tramps arī izteica komplimentus Volodimiram Zelenskim par viņa apģērbu. "Es domāju, ka viņš izskatās lieliski savā jakā," sacīja ASV prezidents. Kā zināms, Zelenskis iepriekš tika kritizēts no kāda reportiera Baltajā namā, ka viņš nevalkāja uzvalku savā pirmajā tikšanās reizē ar Trampu februārī.
Ukraiņu līderis bija ģērbies formālāk savā otrajā tikšanās reizē Vašingtonā augustā, un šķiet, ka arī šodien viņš ir izvēlējies līdzīgu apģērbu.
Sarunas laikā Volodimirs Zelenskis piedāvāja piegādāt ASV "tūkstošiem dronu", ja Vašingtona atļaus izmantot "Tomahawk" raķetes. "Mēs varam strādāt kopā, mēs varam stiprināt Amerikas ražošanu," viņš sacīja. "Mums ir liels piedāvājums ar mūsu droniem."
Tāpat Zelenskis, jautāts par viņa attiecībām ar Donaldu Trampu, norādīja, ka “es domāju, ka mēs sākam saprast viens otru."
"Zinu, ka prezidents ir ļoti labi informēts par situāciju kaujas laukā, un viņš daudz zina par to, kas notiek Ukrainā. Es domāju, ka tas patiešām palīdz, kad zina detaļas."