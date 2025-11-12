Mūžībā devies iepazīšanās šova "Sirdslietas" dalībnieks Jānis Pavlovskis
7. novembrī mūžībā devies senioru iepazīšanās šova "Sirdslietas" dalībnieks Jānis Pavlovskis (1955–2025).
Jānis jaunībā bija godalgots tenisists, bet vēlāk pievērsās kravu pārvadājumiem – gan vadot kravas automašīnas, gan dodoties jūrā. Viņš reiz bija precējies un ģimenē audzināja divus bērnus. Tomēr laulība laika gaitā izira un vīrietis pēdējos 30 gadus dzīvoja viens.
Šī gada pavasarī viņš pieteicās iepazīšanās šovam "Sirdslietas", kur viņam izdevās nodibināt labu kontaktu ar valmierieti Maritu. Randiņa noslēgumā abi izteica vēlēšanos satikties vēlreiz, tomēr šī tikšanās tā arī nenotika - Jānim saasinājās veselības problēmas, viņš tika nogādāts ārstniecības iestādē un 7. novembrī vīrietis devās mūžībā.
Viņa draugs Staņislavs, kurš arī piedalījās raidījumā, atklāj, ka jaunības gados kopā ar Jāni devās Barikādēs. Viņš savu draugu raksturoja kā asprātīgu, sportisku un reizēm arī skarbu vīrieti. "Deviņdesmitajos gados viņš viens prata nolikt pie vietas pat trīs puišus," atminējās Staņislavs.