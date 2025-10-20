Atklājas jaunas, šokējošas ziņas par polieti, kas 27 gadus tika turēta savā istabā
42 gadus vecā poliete Mirella, kuru jūlija izskaņā Polijas amatpersonas stipri novārdzinātā stāvoklī atrada viņas vecāku mājās, paziņojusi, ka viņa šo teju 30 gadu laikā istabu nepameta pēc pašas vēlēšanās.
Jau ziņots, ka Polijā likumsargiem izdevies izglābt kādu 42 gadus vecu, novārdzinātu sievieti, kura atradusies vien dažas dienas pirms nāves. Vietējie mediji ziņo, ka sievietes vārds ir Merilla un viņas vecāki viņu bija turējuši ieslēgtu istabā 27 gadus.
Saskaņā ar laikraksta "Fakt" un raidorganizācijas "TVP3" sniegtajām ziņām, Mirella pazuda 1998. gadā, 15 gadu vecumā. Līdz tam viņa mācījās vietējā vidusskolā, bet tā paša gada septembrī “pēc vecāku lūguma” tika no skolas izrakstīta, stāsta bijušais skolas direktors. Pēc tam Mirella vairs publiski netika manīta, bet sievietes vecāki kaimiņiem apgalvoja, ka Mirella bija adoptēta un viņai bija jāatgriežas pie saviem bioloģiskajiem vecākiem.
Policija Mirellu atrada, 29. jūlijā, kad saņēma izsaukumu par kliedzieniem, kas atskanējuši no dzīvokļa. Ierodoties notikuma vietā, 82 gadus vecā dzīvokļa īpašniece norādīja, ka viņai tiešām izcēlies konflikts ar vīru, bet sarunas laikā no istabas iznāca acīmredzami novārdzināta sieviete ar pietūkušām kājām. "Es neesmu gājusi ārā ilgu laiku, neatceros, kad to darīju pēdējo reizi," viņa atklāja likumsargiem. Pamanot novārdzināto sievieti, policija izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību un Mirella tika hospitalizēta.
Sieviete slimnīcā pavadīja divus mēnešus, un kā norāda kāda medmāsa, viņa bija ļoti novārgusi un nebija pietiekami barota. Tāpat viņai nebija savas apakšveļas. Medmāsa vēsta, ka Mirella bija sajūsmā par slimnīcas ēdienu un vēlējās dušā pavadīt tik daudz laika, cik vien bija iespējams. Mirellai nebija ne personu apliecinoši dokumenti, ne veselības apdrošināšana.
Kamēr par notikušo uzsākta izmeklēšana un prokuratūra pārbauda, vai Mirella nav cietusi no psiholoģiskas vai fiziskas vardarbības, sieviete no slimnīcas ir izrakstīta un šobrīd atgriezusies... dzīvoklī pie saviem vecākiem.
Mirella likumsargiem apgalvo, ka šos teju 30 gadus nav tikusi turēta dzīvoklī piespiedu kārtā un arī viņas vecāki uzstāj, ka meita dzīvoklī atrodas pēc pašas gribas. Tāpat viņi norāda, ka vismaz vienu reizi dzīves laikā esot ar Mirellu izgājuši ārpus dzīvokļa, tomēr precīzu laiku vai gadu, kad tas noticis, viņi nespēja atminēties. Bet policijas izplatītajā paziņojumā 14. oktobrī teikts, ka līdz šim nav iegūti "viennozīmīgi pierādījumi", ka viņa šos gadus būtu tikusi turēta dzīvoklī pret savu gribu".
Līdz šim neviens saistībā ar notikušo nav ticis apsūdzēts. Tāpat vietējie mediji ziņo, ka izmeklēšanas gaitā pagaidām vēl nav nopratināti nedz Mirellas vecāki, nedz kaimiņi. Prokurore Sabīna Kušmierska uzstāj, ka izmeklēšanas gaitā "tiks pārbaudīti visi pierādījumi un liecības", bet Mirellas kaimiņi uzsākuši ziedojumu vākšanas kampaņu, lai palīdzētu Mirellai atgūties pēc šiem gadiem izolācijā.