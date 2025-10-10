Lietuvā apstiprināti pirmie infekciozā katarālā drudža jeb zilās mēles slimības gadījumi
Lietuvā piecās slaucamo govju novietnēs valsts dienvidrietumos dzīvniekiem ir laboratoriski apstiprināts infekciozais katarālais drudzis (IKD) jeb zilās mēles slimība, liecina no Lietuvas Pārtikas un veterinārā dienesta saņemtā informācija, informē pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Konstatēts IKD vīrusa 3. serotips, kas pēdējos gados aktīvi cirkulē vairākās Eiropas valstīs. Slimība konstatēta dzīvniekiem aktīvās uzraudzības ietvaros, izmeklējot paraugus laboratoriski. Kā ziņo kaimiņvalstu kompetentā iestāde – inficētajām govīm slimību klīniskās pazīmes nav novērotas.
Asinssūcēju kukaiņu (miģeļu) pārnēsātā zilās mēles slimība, ar kuru var saslimt liellopi, aitas un kazas un citi atgremotājdzīvnieki, nav lipīga, taču to strauji izplata miģeles. Dzīvnieks dzīvnieku ar zilās mēles vīrusu nevar inficēt.
Zilās mēles slimības vīruss neietekmē cilvēku veselību un pārtikas nekaitīgumu.
Lai nodrošinātu IKD agrīnu noteikšanu un iespējamo izplatību, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) katru gadu izstrādā un realizē IKD valsts uzraudzības programmu. Tās ietvaros, slimības bioloģisko vektoru (miģeļu) aktīvajā periodā, notiek slimības uzņēmīgo sugu dzīvnieku (aitu, kazu un govju) asins paraugu laboratoriska izmeklēšana uz IKD. Izmeklējamo paraugu apjoms tiek noteikts no visas valsts teritorijas proporcionāli uzņēmīgo dzīvnieku populācijas blīvumam Latvijas novados. Līdz šim izmeklētie paraugi bijuši negatīvi - IKD jeb zilās mēles slimība nekad nav konstatēta Latvijā un Latvijai ir brīvas valsts statuss.
Ņemot vērā Lietuvā konstatētos IKD saslimšanas gadījumus, PVD pastiprina IKD uzraudzību valstī un preventīvi informē dzīvnieku turētājus, veterinārārstus un citus par IKD apdraudējumu un veicamajām darbībām.
Slimības konstatēšanas gadījumā, klīniski slimos dzīvniekus simptomātiski ārstē praktizējošais veterinārārsts sadarbībā ar dzīvnieku īpašnieku, bet PVD pastiprināti uzrauga slimības skarto ganāmpulku.
Ja dzīvnieku īpašniekam rodas aizdomas, ka atgremotājdzīvnieks ir inficējies ar zilās mēles slimības vīrusu, tad nekavējoties ir jāsazinās ar novietni apkalpojošo veterinārārstu. Slimības apraksts pieejams PVD tīmekļvietnē.
Slimības profilaksei ir iespējama IKD uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācija pret valstī cirkulējošo IKD serotipu, taču dzīvnieku profilaktiskās vakcinācijas uzsākšanu valstī, ja tas būs nepieciešams, noteiks PVD.
Latvijas veterināro zāļu reģistrā ir iekļautas trīs vakcīnas, kas paredzētas uzņēmīgo dzīvnieku vakcinācijai pret IKD vīrusa 3. serotipu - BioBos BTV 3 – aitām un liellopiem; BLUEVAC-3 – aitām un liellopiem; un Syvazul BTV 3 – aitām.