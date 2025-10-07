Tramps devis rīkojumu pārtraukt diplomātiskos kontaktus ar Venecuēlu, ziņo laikraksts
ASV prezidents Donalds Tramps devis rīkojumu savam īpašajam sūtnim Ričardam Grenelam pārtraukt diplomātiskos kontaktus ar Venecuēlu, ziņo laikraksts "The New York Times".
Amatpersonas pirmdien atklāja laikrakstam, ka pagājušajā ceturtdienā Tramps augstāko militārpersonu sanāksmes laikā devis rīkojumu Grenelam pārtraukt sarunas ar Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un visus citus diplomātiskos kontaktus ar Venecuēlu.
Lēmuma pamatā ir Trampa neapmierinātība ar to, ka Maduro nepiekrīt ASV prasībām labprātīgi atteikties no varas, kā Venecuēlas amatpersonu atteikšanās atzīt, ka tās ir iesaistītas narkotiku tirdzniecībā, ziņoja "The New York Times".
ASV amatpersonas ziņoja, ka Trampa administrācija ir sagatavojusi vairākus militārus scenārijus iespējamai konflikta eskalācijai ar Venecuēlu.
Jau ziņots, ka Trampa administrācija izvirzījusi Venecuēlu par galveno mērķi savā cīņā pret narkotiku kontrabandu, lai gan lielākā daļa ASV nonākušo nelegālo narkotiku ir ar Meksikas izcelsmi vai ievestas caur turieni.
Trampa administrācija ir nosūtījusi kara kuģus un lidmašīnas uz Karību jūras reģionu, kur šie spēki bombardējuši vairākus nelielus kuģus Venecuēlas piekrastes tuvumā, vainojot tos narkotiku kontrabandā ar mērķi tās ievest ASV. Triecienos šiem kuģiem ir nogalināts vismaz 21 cilvēks.
Maduro apgalvo, ka Trampa darbību patiesais mērķis ir režīma maiņa Venecuēlā. Venecuēla uz tām atbildējusi, dislocējot tūkstošiem karavīru gar savām sauszemes un jūras robežām un uzņemot tūkstošiem cilvēku civilā zemessardzē.
ASV neatzīst Maduro par 2024. gada prezidenta vēlēšanu uzvarētāju. Arī Venecuēlas opozīcija un daudzas pasaules valstis ir noraidījušas Maduro pasludināto uzvaru šajās vēlēšanās, uzskatot tās par negodīgām.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio raksturojis Maduro kā bēguļotāju no tiesas, jo Maduro ASV ir izvirzītas federālas apsūdzības narkotiku tirdzniecībā. Rubio arī paziņoja, ka Savienotās Valstis ir palielinājušas atlīdzību līdz 50 miljoniem ASV dolāru par informāciju, kas palīdzētu aizturēt Maduro.