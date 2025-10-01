Bīstama provokācija: Vācijā apšaudīta Bundesvēra lidmašīna
Lejassaksijā Bundesvēra transporta lidmašīna uzreiz pēc pacelšanās tika apšaudīta ar pirotehniku.
Piektdien ap pusdienlaiku, tūlīt pēc pacelšanās, nezināmi uzbrucēji raidīja pirotehnisku lādiņu pa militāro transporta lidmašīnu C130. Lidmašīna necieta, bet apkalpe par uzbrukumu nekavējoties ziņoja vadības tornim.
Pēc incidenta izmeklēšanā iesaistījās gan militārie žandarmi, gan policija.
Armija uzsver, ka šādi incidenti ir ārkārtīgi reti. Pilotus parasti apžilbina ar lāzera stariem, bet šajā gadījumā tika izmantota pirotehnika.
Aculiecinieki stāsta, ka debesīs bija redzams spilgts gaismas uzplaiksnījums, kam sekoja skaļš sprādziens. Ņemot vērā, ka incidents notika gaišā dienas laikā, nevar izslēgt tīša uzbrukuma iespējamību.
Tiesībaizsardzības iestādes nekavējoties pārmeklēja lidlauka apkārtni, bet šāvēju pēdas neatrada. Policijas amatpersonas paziņoja, ka ir uzsākta lieta par "bīstamu gaisa transporta operāciju traucēšanu". Teritorija tika pārmeklēta arī ar dienesta suni, taču netika atrasti pierādījumi, kas ļautu identificēt vainīgos.
Policija norāda, ka apkalpei vai lidmašīnai nebija tiešu draudu, jo raķete pacēlās aptuveni puskilometra attālumā no transportlīdzekļa. Tomēr tiesībsargājošās iestādes atzīst, ka, ņemot vērā "jutīgo situāciju", šādi incidenti tiek uztverti ļoti nopietni, un izmeklēšana tiks turpināta. Lidojumi netika ierobežoti.
Pat ja izrādīsies, ka tā nebija sabotāža, bet gan neveiksmīgs "joks" ar uguņošanu, sekas atbildīgajām personām varētu būt smagas. Bīstama iejaukšanās aviācijā Vācijā ir sodāma ar lieliem naudas sodiem un cietumsodu.
"Luftwaffe" pašlaik ekspluatē sešas C130 lidmašīnas, kas kopā ar lielākām A400M lidmašīnām atvieglo karaspēka un kravu pārvadāšanu. Pēdējos mēnešos šīs lidmašīnas ir izmantotas arī humānās palīdzības misijās, tostarp gaisa desantiem virs Gazas joslas.
Incidents notika laikā, kad Eiropā pieaug Krievijas provokācijas. Krievijas droni arvien vairāk pārkāpj NATO valstu gaisa telpu. Situācija Polijā, kur iebruka gandrīz divi desmiti Krievijas dronu, bija īpaši nopietna. Lai tos pārtvertu, bija jāpaceļ gaisā iznīcinātāji.