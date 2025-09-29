No karavīra par slepkavu: apšaudi Mičiganas mormoņu baznīcā sarīkoja 40 gadus vecais Tomass Džeikobs Sanfords
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) izmeklētāji noskaidrojuši, ka apšaudi Mičiganas štata mormoņu baznīcā sarīkoja 40 gadus vecais Tomass Džeikobs Sanfords – bijušais ASV Jūras kājnieks, kurš savulaik piedalījās Irākas karā.
Jau ziņots, ka 28. septembrī ASV Mičigānas štatā kāds vīrietis ar automašīnu iztriecās cauri mormoņu baznīcas durvīm, izkāpa no auto un atklāja uguni uz sanākušajiem. Apšaudē tika nogalināti pieci cilvēki, bet astoņi guva ievainojumus. Varasiestādes uzskata, ka vīrietis arī tīšām aizdedzināja baznīcu, pirms notikuma vietā ieradās policija. Bet kā ziņo laikraksts "The Post", baznīcas īpašumā tika atrasti vairāki improvizēti sprādzienbīstami priekšmeti.
Izmeklētāji uzbrucēju identificējuši kā 40 gadus veco Mičiganas štata iedzīvotāju Tomasu Džeikobu Sanfordu. Vīrieša māte vietnē "Facebook" norādījusi, ka Džeikobs ir kara veterāns, kurš no 2004. līdz 2008. gadam dienēja Irākā. Bet vīrieša sociālo tīklu konti liecina, ka viņš bijis ģimenes cilvēks - Džeikobam bijusi sieva un mazgadīgs dēls.
Kāds aculiecinieks stāsta, ka apšaude sākusies neilgi pēc plkst. 10.00, kad dievnamā notika dievkalpojums. To esot pārtraucis spējš blīkšķis, ko izraisīja automašīnas ietriekšanās ēkā. "Sākotnēji mēs domājām, ka kāds nejauši ietriecies baznīcas sienā, tāpēc devāmies ārā, lai viņam palīdzētu," vietējai televīzijai norādīja aculiecinieks.
Arī kāds cits baznīcas apmeklētājs, 38 gadus vecais Pols Kirbijs, norāda, ka brīdī, kad sadzirdēja troksni, viņš domāja, ka noticis nelaimes gadījums, tādēļ viņš izsteidzās ārā no baznīcas, lai sniegtu cietušajam palīdzību. Bet tad Kirbijs pamanīja, ka no auto izkāpj bruņojies vīrietis, un viņš esot sapratis, kas notiek. "Viņš sāka uz mani šaut!" norāda Kirbijs, piebilstot, ka lode ievainoja viņa kāju.
Ievainotais vīrietis steidzās uz baznīcu, atrada savu sievu un divus dēlus un pa aizmugures durvīm izsteidzās laukā no baznīcas. Viņš norāda, ka brīdinājis arī citus cilvēkus, kuri metās bēgt. Uzbrucējs apšaudē ar likumsargiem tika neitralizēts. Kā norāda Štata pašvaldības policijas priekšnieks Viljams Renje "izmeklētāji pārbaudīs vīrieša dzīvesvietu un tālruņa ierakstus, lai noskaidrotu viņa rīcības motīvus".
Saskaņā ar "Gun Violence Archive" datiem šis ir jau vismaz 324. masveida apšaudes gadījums ASV šogad.