ASV Mičiganas štatā 40 gadus vecs vīrietis atklājis uguni uz mormoņu baznīcā sanākušajiem
ASV Mičigānas štatā kāds 40 gadus vecs vīrietis ar automašīnu iztriecās cauri mormoņu baznīcas durvīm, izkāpa no auto un atklāja uguni uz sanākušajiem. Tobrīd baznīcā atradās simtiem cilvēku.
Varasiestādes uzskata, ka vīrietis arī tīšām aizdedzināja baznīcu, pirms notikuma vietā ieradās policija. Aculiecinieku uzņemtajos video redzams, kā no baznīcas jumta paceļas biezi dūmu mākoņi, bet autostāvvietā strādā desmitiem policijas, ugunsdzēsēju un neatliekamās palīdzības automašīnu.
Štata pašvaldības policijas priekšnieks Viljams Renje norādīja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 40 gadus vecs vīrietis, kas dzīvo blakus ciemā. Tāpat viņš apstiprinājis, ka apšaudes laikā šāvējs tika likvidēts. "Izmeklētāji pārbaudīs vīrieša dzīvesvietu un tālruņa ierakstus, lai noskaidrotu viņa rīcības motīvu," medijiem sacīja Renje.
Kāds notikuma aculiecinieks medijam "CNN" pavēstīja, ka daži no ievainotajiem guvuši ļoti smagus savainojumus, bet pašvaldības policija norāda, ka notikuma vietā, visticamāk, tiks atrasti arī vēl citi upuri, kad ugunsgrēks tiks lokalizēts.
Jāpiemin, ka uzbrukums notika laikā, kad draudze sēroja par baznīcas vadītāja Rasela Nelsona nāvi. Nelsons, kurš vadīja baznīcu kopš 2018. gada, devās mūžībā 101 gada vecumā, kļūstot par vecāko baznīcas vadītāju tās vēsturē.
Uz notikušo jau reaģējušas gan štata, gan federālās amatpersonas. Mičiganas gubernatore Grečena Vitmere sociālajā tīklā "X" uzsvēra, ka “viņai sāp sirds ar "Grand Blanka" kopienu". V"ardarbība jebkur, īpaši dievnamā, ir nepieņemama. Esmu pateicīga pirmās palīdzības sniedzējiem, kas nekavējoties rīkojās.” Savukārt ģenerālprokurore Pama Bondi piebilda: “Šāda vardarbība lūgšanu vietā ir sirdi plosoša un biedējoša. Lūdzu visus pievienoties man lūgšanās par upuriem.”
Saskaņā ar "Gun Violence Archive" datiem šis ir jau vismaz 324. masveida apšaudes gadījums ASV šogad.