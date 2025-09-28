Ungārija noliedz, ka Ukrainas pierobežā darbojas tās izlūkdroni
Ungārijas ārlietu ministrs Pēteris Sījarto noliedzis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska apgalvojumus, ka Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas, iespējams, darbojas Ungārijas izlūkdroni.
"Prezidents Zelenskis zaudē prātu savas antiungāriski noskaņotās apsēstības dēļ. Viņš tagad sāk saskatīt lietas, kas neatbilst patiesībai," mikroblogošanas vietnē "X" sacīja Ungārijas ārlietu ministrs Pēteris Sījarto. Tikmēr Ungārijas premjers Viktors Orbāns norādīja, ka Ungārija ir “NATO un ES dalībvalsts”, un aicināja Zelenski “pārstāt Ungāriju vājāt”.
Jau ziņots, ka Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas manīti izlūkdroni, pēc sanāksmes ar armijas pārstāvjiem platformā "Telegram" piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ukrainas karavīri mūsu gaisa telpā fiksējuši izlūkdronus, un tie, iespējams, ir Ungārijas droni. Provizoriski tie varēja veikt rūpnieciskā potenciāla izlūkošanu Ukrainas pierobežas teritorijā," norādīja Zelenskis. "Liku pārbaudīt visus pieejamos datus un nekavējoties ziņot par katru fiksēto faktu," piebilda Ukrainas prezidents.