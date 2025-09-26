Ukrainā pie robežas ar Ungāriju manīti izlūkdroni
foto: Shutterstock
Ukrainā pie robežas ar Ungāriju manīti izlūkdroni.
Pasaulē

Ukrainā pie robežas ar Ungāriju manīti izlūkdroni

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas manīti izlūkdroni, pēc sanāksmes ar armijas pārstāvjiem platformā "Telegram" piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Ukrainā pie robežas ar Ungāriju manīti izlūkdroni ...

"Ukrainas karavīri mūsu gaisa telpā fiksējuši izlūkdronus, un tie, iespējams, ir Ungārijas droni. Provizoriski tie varēja veikt rūpnieciskā potenciāla izlūkošanu Ukrainas pierobežas teritorijā," norādīja Zelenskis.

"Liku pārbaudīt visus pieejamos datus un nekavējoties ziņot par katru fiksēto faktu," piebilda Ukrainas prezidents.

Tēmas

UkrainaUngārijaVolodimirs ZelenskisTelegram

Citi šobrīd lasa