Šodien 19:24
Ukrainā pie robežas ar Ungāriju manīti izlūkdroni
Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas manīti izlūkdroni, pēc sanāksmes ar armijas pārstāvjiem platformā "Telegram" piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Ukrainas karavīri mūsu gaisa telpā fiksējuši izlūkdronus, un tie, iespējams, ir Ungārijas droni. Provizoriski tie varēja veikt rūpnieciskā potenciāla izlūkošanu Ukrainas pierobežas teritorijā," norādīja Zelenskis.
"Liku pārbaudīt visus pieejamos datus un nekavējoties ziņot par katru fiksēto faktu," piebilda Ukrainas prezidents.