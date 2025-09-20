Nākamnedēļ notiks NATO 4. panta konsultācijas par Krievijas iznīcinātāju ielidošanu Igaunijas gaisa telpā
Pamatojoties uz NATO līguma 4. pantu, nākamās nedēļas sakumā notiks NATO valstu konsultācijas saistībā ar Krievijas iznīcinātāju ielidošanas Igaunijas gaisa telpā, sestdien ziņu aģentūrai DPA pavēstīja NATO preses pārstāvis.
Amatpersona neatklāja, kurā dienā konsultācijas ieplānotas.
Jau vēstīts, ka trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča netālu no Vaindlo salas un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Lidmašīnām nebija lidojuma plāna, un tās lidoja ar izslēgtiem transponderiem. Pārkāpuma laikā lidmašīnas arī neuzturēja radiosakarus ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli.
Uz incidentu reaģēja Itālijas iznīcinātāji F-35, kas izvietoti Igaunijā Emari gaisa spēku bāzē un piedalās NATO gaisa telpas aizsardzības misijā.
Igaunija pēc notikušā nolēma sasaukt NATO konsultācijas. bSaskaņā ar 4. pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās "teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība".