Pēc piektdien notikušā incidenta Igaunija steidzami vēlas apspriesties ar sabiedrotajiem
Igaunija paziņojusi, ka pēc piektdien notikušā incidenta, kad tās gaisa telpā neatļauti ielidoja trīs Krievijas iznīcinātāji, tā vēlas aktivizēt NATO 4. pantu.
Donalds Tramps brīdināja, ka Krievijai ir “lielas nepatikšanas” pēc tam, kad jaudīgie MiG-31 iznīcinātāji piektdien 12 minūtes neatļauti atradās Igaunijas gaisa telpā. Krievija noliedz, ka tās iznīcinātāji bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā.
Uz incidentu reaģēja Itālijas iznīcinātāji F-35, kas izvietoti Igaunijā Emari gaisa spēku bāzē un piedalās NATO gaisa telpas aizsardzības misijā.
Lielbritānijas ārlietu ministre Jeveta Kūpere sociālajos tīklos paziņoja, ka Apvienotā Karaliste “stāv plecu pie pleca ar mūsu igauņu sabiedrotajiem”.
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals paziņoja, ka valdība nolēmusi lūgt NATO aktivizēt 4. pantu, kas formāli nozīmē, ka tā pieprasa steidzamu konsultāciju. Kad dalībvalsts oficiāli aktivizē 4. pantu, jautājums nekavējoties nonāk NATO Ziemeļatlantijas padomes darba kārtībā. Tur sabiedrotie izvērtē apdraudējumu un var lemt par kopīgām darbībām – sākot no politiskas atbalsta paušanas līdz konkrētiem aizsardzības pasākumiem. Atšķirībā no 5. panta, kas paredz kolektīvo militāro atbildi, 4. pants ir instruments, kas uzsāk apspriešanu un koordināciju procesu ar sabiedrotajiem, vēsta “sargs.lv”.
“Šāds pārkāpums ir pilnīgi nepieņemams. NATO reakcijai uz jebkuru provokāciju jābūt vienotai un stingrai,” sacīja Mihals.
“Mēs uzskatām, ka ir būtiski konsultēties ar sabiedrotajiem, lai nodrošinātu kopīgu izpratni par situāciju un vienotos par nākamajiem kopīgajiem soļiem.”
Atbildot uz jautājumu, vai pastāv “drauds NATO”, parakstot izpildrīkojumu Ovālajā kabinetā, Tramps sacīja: “Man tas nepatīk. Man nepatīk, kad tā notiek. Tas var būt liels sarežģījums.”