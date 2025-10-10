Ko pateica Selēnas Gomesas bijusī sirdsdraudzene un nieres donore, kuru neuzaicināja uz kāzām?
Kad dziedātāja un aktrise Selēna Gomesa laulājās ar līgavaini Beniju Blanko, daži nozīmīgi cilvēki nebija ielūgti uz kāzu svinībām. Viņas nieres donore komentējusi šo situāciju.
Selēnas Gomesas nieru donore beidzot nolēmusi publiski izteikties par to, kāpēc viņu neielūdza uz kāzām. Dziedātāja apprecējās ar mūzikas zvaigzni Beniju Blanko, uz greznajām kāzu svinībām uzaicinot ģimeni un tuvākos draugus, kuru skaitā bija arī ne viena vien slavenība.
Dziedātājas Selēnas Gomesas kāzu foto
Sestdien Santabarbarā ASV popzvaigzne un aktrise Selēna Gomesa, teica “jā" vārdu mūzikas producentam Benijam Blanko.
Taču lūgto viesu vidū nebija Frensijas Raisas, kas daudziem šķita liels pārsteigums. Aktrise Frensija ir pazīstama ar to, ka ziedoja nieri Selēnai, pēc tam, kad ārsti teica, ka viņai nepieciešama transplantācijas operācija sarkanās vilkēdes dēļ.
37 gadus vecā Frensija Raisa nesen sniegusi interviju, kurā noliedza baumas par konfliktu, neskatoties uz to, ka nebija aicināta uz slavenību plaši apmeklētajām kāzām. Svinībās bija daudz zināmu personību, tostarp Teilore Svifta, Stīvs Martins, Martins Šorts, Eds Šīrans un daudzi citi.
Intervijā, kas tikusi filmēta grāmatnīcā īsi pirms kāzām, Frensija Raisa vēlēja Gomesai visu to labāko. Viņa sacīja: „Es zinu, ka viņa gatavojas precēties, un esmu ļoti laimīga par viņu. Viņai ir sava dzīve, viņa jau ir miljardiere, un es esmu pateicīga, ka varēju to izdarīt viņas labā.”
Selēna Gomesa un Frensija Raisa
Kad Frensijai pajautāja, ko viņa teiktu ikvienam, kas apsver orgāna ziedošanu, aktrise norādīja, ka šī rīcība nozīmē dzīvības glābšanu, nevis saiknes veidošanu. Frensija paskaidroja: „Jau no paša sākuma ārsti man teica – tas ir ziedojums. Ja tu ziedosi dolāru bērnu slimnīcai vai kādam citam, tu taču nezvanīsi, lai pajautātu: ‘Hei, ko jūs darāt ar manu dolāru?’ Tas bija ziedojums, un ir jauki, ka es to varēju izdarīt. Jūtos pateicīga, ka esmu dzīva un varu teikt, ka esmu izglābusi kāda cita dzīvību.”
Seriāla “How I Met Your Father” aktrise atbildēja arī uz jautājumu par baumām, ka viņa it kā esot jutusies „dusmīga” uz Selēnu, jo viņa pēc nieru ziedošanas slikti rūpējusies par savu ķermeni. Frensija norādīja: „Tas, ko jūs šobrīd man jautājat, ir absurds, kas parādījies plašsaziņas līdzekļos. Turklāt šo baumu ir pārāk daudz. Es nekad neko tādu neesmu teikusi. Kad izplatījās baumas, ka es esot bijusi dusmīga par to, ka Selēna smēķē, man pat nebija jausmas par šādām tenkām.”
Frensija ziedoja nieri Selēnai 2017. gadā, četrus gadus pēc tam, kad zvaigznei bija diagnosticēta sarkanā vilkēde. Tā ir autoimūna saslimšana, kad cilvēka imūnsistēma kļūst pārmērīgi aktīva un sāk uztver organisma audus kā “svešus” un sāk tos iznīcināt. Slimība var skart dažādus orgānus, it īpaši ādu, locītavas, nieres un centrālo nervu sistēmu.
2024. gadā Frensija Raisa stāstīja “E! News”, ka viņas ar Selēnu reizēm ilgstoši nekomunicē, tomēr joprojām ir draudzenes. „Viens no patiesi labākajiem draudzības veidiem, ko zinu, ir, kad gadu varat nesarunāties, bet tad, kad satiekaties, ir sajūta, ka nav pagājusi neviena diena bez sarunām,” viņa sacīja.