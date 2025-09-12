Īlons Masks sola miljonu dolāru piemiņas projektam traģiski nogalinātās ukraiņu bēgles Zaruckas godināšanai
Tehnoloģiju pasaulē savākti vairāk nekā miljons ASV dolāru piemiņas sienu gleznojumiem par godu Ukrainas bēglei Irinai Zaruckai, kura pagājušajā mēnesī tika brutāli nogalināta vilcienā Ziemeļkarolīnā.
Uzņēmuma “Intercom” vadītājs un dibinātājs Eogans Makbeins ziedojis 500 000 dolāru, lai visā ASV tiktu veidoti sienu gleznojumi ar 23 gadus vecās Irinas Zaruckas portretu.
“Es piedāvāju 500 000 dolāru, sadalot tos 10 000 dolāru grantos, lai dažādās ASV pilsētās tiktu uzgleznots Irinas Zaruckas portrets,” platformā “X” rakstīja Makbeins.
Šis aicinājums piesaistīja arī miljardiera un tehnoloģiju uzņēmēja Īlona Maska uzmanību, kurš paziņoja, ka ziedos vēl vienu miljonu dolāru šim mērķim.
Kāds avots, kas strādā pie iniciatīvas un vēlējās palikt anonīms, sacīja, ka pašlaik notiek sarunas ar vairāk nekā 1000 māksliniekiem visā valstī, lai izvēlētos tos, kuri veidos sienu gleznojumus.
22 gadus Noziegums notika vēlu vakarā Šarlotas pilsētas ātrgaitas tramvajā (pēc citiem avotiem - metro) un tika fiksēts videonovērošanas kamerās. Video kadros redzams, kā jauniete iekāpj metro vagonā un apsēžas vietā iepretim tumšādainam vīrietim ar drediem.
Vīrietis pamostas, ierauga viņu sev priekšā un, lai gan starp viņiem nenotiek nekāds konflikts, pēc kāda brīža viņš izvelk nazi. Vēl pēc mirkļa uzbrucējs pieceļas un trīs reizes iedur meitenei kaklā, kamēr viņa sēž viņam priekšā. Pēc tam, tā kā citi cilvēki vagonā nesaprata, ka notikusi slepkavība, viņš ar nazi rokā, no kura pilēja asinis, pamet nozieguma vietu.
Neskatoties uz policijas ātro ierašanos, Zarucka tika pasludināta par mirušu notikuma vietā.