Baiss noziegums metro nonāk video; mirusi 23 gadus veca pasažiere
Videonovērošanas kameras fiksējušas traģisku slepkavību - 23 gadus vecās Ukrainas bēgles Irinas Zaruckas nogalināšanu Ziemeļkarolīnā, ASV, kad nejaušs līdzbraucējs, kurš sēdēja aiz meitenes metro vagonā, pēkšņi izvilka nazi un trīs reizes iedūra viņai kaklā.
Noziegums notika vēlu vakarā Šarlotas pilsētas ātrgaitas tramvajā (pēc citiem avotiem - metro) un tika fiksēts videonovērošanas kamerās. Video kadros redzams, kā jauniete iekāpj metro vagonā un apsēžas vietā iepretim tumšādainam vīrietim ar drediem.
Vīrietis pamostas, ierauga viņu sev priekšā un, lai gan starp viņiem nenotiek nekāds konflikts, pēc kāda brīža viņš izvelk nazi. Vēl pēc mirkļa uzbrucējs pieceļas un trīs reizes iedur meitenei kaklā, kamēr viņa sēž viņam priekšā. Pēc tam, tā kā citi cilvēki vagonā nesaprata, ka notikusi slepkavība, viņš ar nazi rokā, no kura pilēja asinis, pamet nozieguma vietu.
Neskatoties uz policijas ātro ierašanos, Zarucka tika pasludināta par mirušu notikuma vietā.
Watch the full shocking footage from just a day ago showing Decarlos Brown Jr. b**tally carrying out an unprovoked attack on Ukrainian war refugee Iryna Zarutska in Charlotte, North Carolina.— NOVEXA (@Novexa24) September 7, 2025
Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/oWyJgrpfCw
Drīz pēc uzbrukuma notikuma vietā tika aizturēts 34 gadus vecais Dekarloss Brauns, kurš tika nogādāts slimnīcā ar dzīvību neapdraudošām traumām. Viņam tika izvirzītas apsūdzības par pirmās pakāpes slepkavību. Policija apstiprināja, ka Brauns un Zarucka iepriekš nebija pazīstami. Tiesas dokumenti rāda, ka Braunam kopš 2011. gada ir gara aizturēšanas vēsture, tai skaitā apsūdzības par smagu zādzību, bruņotu laupīšanu un draudiem, taču lielākā daļa no tām tika atcelta. Brauns ir bezpajumtnieks.
Zarucka nesen pārcēlās uz ASV, cerot izvairīties no vardarbības un posta, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Radinieki stāsta, ka viņa sapņoja par jaunu un drošāku dzīvi. Viņas nāve bija neatgriezenisks zaudējums ģimenei, kas tagad sastopas ar pēkšņu traģēdiju. Reaģējot uz notikušo, tika izveidota kampaņa "GoFundMe", lai atbalstītu Zaruckas radiniekus, īpaši viņas māsu Valēriju. Kampaņa guva plašu atbalstu, savācot vairāk nekā 12 000 dolāru neparedzēto izdevumu segšanai un palīdzībai šajā grūtajā laikā.