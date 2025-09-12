Vācijas ģenerālinspektors: "Esam gatavi aizsargāt katru sprīdi NATO teritorijas!"
Vācijas bruņoto spēku ģenerālinspektors Karstens Breiers militāro mācību laikā Lietuvā apliecināja Vācijas apņēmību aizsargāt NATO austrumu flangu.
"Nesenā Krievijas ielaušanās Polijas gaisa telpā vēlreiz parādījusi, cik svarīga ir mūsu sadarbība. Mūsu ieguldījums NATO austrumu flanga aizsardzībā ir uzticams, mēs esam gatavi aizsargāt katru sprīdi alianses teritorijas," paziņoja Breiers.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad Krievijas droni tika notriekti virs NATO teritorijas.
Vācijas valdība ceturtdien paziņoja, ka Vācija paplašinās savu lomu Polijas gaisa telpas aizsardzības NATO misijā. Breiers uzsvēra, ka militārās mācības "Quadriga", kas Vācijas vadībā notiek Baltijas jūras reģionā, ietver reālistiskus scenārijus atbalsta sniegšanā loģistikā konflikta gadījumā. Viņš piebilda, ka šī ir pirmā reize, kad šāds manevrs veikts šādā mērogā.
Piektdien, 12. septembrī, sākusies Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību "Zapad 2025" aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz 16.septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.