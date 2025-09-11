Zviedrija nosūtīs Polijai papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus un lidmašīnas
Pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Zviedrija nolēmusi nosūtīt Polijai papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus un lidmašīnas, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
"Es tikko saņēmu informāciju no Zviedrijas aizsardzības ministra par steidzamu papildu palīdzības, pretgaisa aizsardzības aprīkojuma un lidmašīnu nosūtīšanu uz Poliju," telekanālā TVN24 paziņoja Kosiņaks-Kamišs.
Ministrs arī norādīja, ka pēc NATO līguma 4.panta aktivizēšanas Varšava cer saņemt konkrētu palīdzību no alianses. Kā piemēru viņš minēja Turcijas gadījumu 2003.gadā, kad karš Irākā norisinājās pie tās robežām. "Tādos gadījumos tiek izveidota īpaša misija, NATO operācija, lai stiprinātu drošību. Mēs vēlamies darīt to pašu attiecībā uz Poliju, un tas faktiski notiek. Divpusējās konsultācijas ir sākušās, ir paziņojumi par (..) konkrēta ekipējuma piegādi, konkrētu prasmju un spēju nodrošināšanu," atklāja Kosiņaks-Kamišs.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks iepriekš paziņoja, ka Eiropas līderi ir piedāvājuši palīdzēt stiprināt Polijas pretgaisa aizsardzību.