Apstiprinājies, ka Polijā nokritušais drons pieder Krievijai
Polijas austrumos Ļubļinas vojevodistē naktī uz trešdienu kukurūzas laukā nogāzies Krievijas militārais drons, pavēstīja amatpersonas.
"Mēs atkal saskaramies ar provokāciju no Krievijas Federācijas puses ar Krievijas dronu," žurnālistiem paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Ministrs sacīja, ka tas notika "īpašā brīdī, kad notiek miera sarunas, kad ir cerība, ka šis karš var beigties. Krievija atkal provocē."
Ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis nosodīja "jaunu mūsu gaisa telpas pārkāpumu no austrumiem".
"Ārlietu ministrija izteiks protestu šī pārkāpuma vaininiekam," viņš raksta platformā "X".
Polijas ģenerālis Darjušs Maļinovskis pavēstīja, ka lidaparāts "bija mānekļa drons, kas nebija bruņots, bet tam bija pašiznīcinoša kaujasgalviņa".
Neviens cilvēks nav cietis, bet netālajām ēkām trieciens izsitis logu stiklus.
Lidaparāts nogāzies Ļubļinas vojevodistē pie Osinu ciema aptuveni 100 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu un 90 kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju.
Sprādziena vietā atrastas apdegušas motora atliekas. Kā norāda poļu un ukraiņu žurnālisti, tās esot līdzīgas krievu "Shahed" tipa trieciendronu daļām.
Polijas mediji, atsaucoties uz avotiem Aizsardzības ministrijā, ziņo, ka valstī varētu būt ielidojis Krievijas drons "Gerbera", ko Krievijas armija izmanto kā mānekļus uzlidojumos Ukrainai.
Saskaņā ar Polijas ziņu aģentūras PAP sarunbiedru teikto, dronam nav bijusi kaujas galviņa un tajā bijis vien nedaudz sprāgstvielu.
Naktī uz trešdienu Ukrainā Ļvovas un Volīnijas apgabalos, kas robežojas ar Poliju, tika izsludināta gaisa trauksme. Tomēr ziņu par triecieniem šajos reģionos nebija.