Pēc diviem bīstamiem dronu incidentiem Lietuva saņem papildu NATO atbalstu
Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene vienojusies ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ģenerāli Aleksusu Grinkeviču par alianses papildu palīdzību valsts gaisa telpas aizsardzībā pēc diviem incidentiem pagājušajā mēnesī, kad no Baltkrievijas Lietuvā ielidoja bezpilota lidaparāti.
"Esam vienojušies ar NATO par tās iesaisti Lietuvas gaisa telpas aizsardzībā," ministre pavēstīja sociālajā tīklā "Facebook" pēc sarunas ar Grinkeviču.
Alianse nekavējoties sniegs Lietuvai papildu izlūkošanas informāciju, lai gaisa telpas novērošana būtu efektīvāka, norādīja Šakaliene.
Turklāt tuvākajās nedēļās Lietuvu apmeklēs NATO ekspertu grupa, lai novērtētu valsts gaisa telpas novērošanas sistēmu un sniegtu ieteikumus par pretgaisa aizsardzības stiprināšanu.
"Lēmumi par pretgaisa aizsardzības papildu spējām tiks pieņemti Sabiedroto spēku virspavēlniecības Eiropā (SHAPE) koordinācijas ietvaros," informēja Šakaliene.
Reaģējot uz to, ka Krievija arvien vairāk ražo un izmanto karadarbībā bezpilota lidaparātus, Lietuva plāno iegādāties papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus 500 miljonu eiro vērtībā, piebilda ministre.
Jau ziņots, ka 28.jūlijā Lietuvas gaisa telpā ielidoja drons "Gerbera" ar diviem kilogramiem sprāgstvielu. 1.augustā tas tika atrasts militārajā poligonā Jonavas rajona Gaižūnos.
Tas bija jau otrais gaisa telpas pārkāpums, kas pēdējā mēneša laikā noticis, dronam ielidojot Lietuvā no Baltkrievijas. Iepriekšējā reize bija 10.jūlijā, kad Lietuvā ielidoja Krievijā ražots drons "Gerbera", kas nokrita apmēram kilometru no robežas. Šis drons nebija aprīkots ar sprāgstvielām.
Pēc Lietuvas Gaisa spēku pārstāvju teiktā, pamatversija ir tāda, ka tie ir Krievijas droni, kas raidīti uz Ukrainu, taču tos dezorientējuši Ukrainas elektroniskā kara līdzekļi.
Krievija dronus "Gerbera", kas tiek izgatavoti no saplākšņa un putuplasta, karā Ukrainā izmanto kā mānekļus vai elektroniskajai spiegošanai, taču tas var nest arī sprāgstvielas.
Šonedēļ Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris un Šakaliene nosūtīja kopīgu vēstuli NATO ģenerālsekretāram Markam Ritem, aicinot izvietot Lietuvā pretdronu aizsardzības līdzekļus.