foto: ZUMAPRESS.com
Arī Baltkrievija paziņo par lidrobotu notriekšanu.
Arī Baltkrievija paziņo par lidrobotu notriekšanu

Baltkrievija trešdien paziņojusi, ka naktī savā gaisa telpā notriekusi vairākus lidrobotus.

Baltkrievijas armija pavēstīja, ka notriekusi lidrobotus, kas nomaldījušies no ceļa Krievijas un Ukrainas pielietoto radioelektroniskās cīņas līdzekļu ietekmē.

Vai tie bijuši krievu vai ukraiņu lidroboti, Minska neprecizē, tomēr atzīst, ka saņēmusi brīdinājumu no Polijas Gaisa spēkiem par lidrobotiem, kas dodas Baltkrievijas virzienā.

