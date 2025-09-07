Krievija veikusi lielākos dronu triecienus pret Ukrainu kopš kara sākuma - skarta Ukrainas valdības ēka

Krievija uzbrukumos skārusi Ukrainas valdības ēku
Krievija naktī uz svētdienu veica lielāko dronu ofensīvu pret Ukrainu kopš kara sākuma - raidot pret Ukrainu 805 dronus, un pirmo reizi skarot Ukrainas valdības ēku.
Svētdien, neilgi pēc saullēkta, no Ukrainas Augstākās Radas un Ministru kabineta ēkas, netālu no vietas, kur parasti uzturas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pacēlās melnu dūmu mutulis. Ugunsgrēku izraisīja krītoša drona atlūzas, kas stipri bojāja ēkas augšējos stāvus un jumtu. Kā skaidro Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko, šī bija pirmā reize kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma, kad agresorvalsts skārusi valdības ēku.
Saskaņā ar Ukrainas Gaisa spēku datiem, Krievija naktī uz svētdienu uzbruka Ukrainai ar 805 bezpilota lidaparātiem un 13 raķetēm. Ukrainas aizsardzības vienībām izdevās notriekt 751 dronu un četras raķetes. Smagākie postījumi tika konstatēti Darnickas rajonā, kur sabruka daudzdzīvokļu ēka.
No gruvešiem tika izcelts zīdaiņa ķermenis, bet uzbrukumā gāja bojā arī 32 gadus veca sieviete. 18 cilvēki uzbrukumos guvuši ievainojumus, tostarp grūtniece. Tika ziņots arī par kādas gados vecas sievietes nāvi bumbu patvertnē.
Citviet Kijivā, tostarp Sviatošinas rajonā, dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēkus 16 un 9 stāvu dzīvojamās ēkās. Vairākas ēkas ir daļēji sabrukušas, un dūmi joprojām paceļas virs pilsētas. Sviridenko aicināja sabiedrotos piegādāt vairāk ieroču Ukrainai un aicināja starptautisko sabiedrību stingrāk reaģēt uz Krievijas agresiju: “Mēs atjaunosim ēkas, bet zaudētās dzīvības nav atgūstamas.”
Uzbrukumi notikuši arī citās Ukrainas pilsētās. Kremenčukā vairāki sprādzieni izraisījuši elektroapgādes pārtraukumus un bojājuši tiltu pār Dņepras upi. Krivijrihā tika mērķēts uz transporta un pilsētas infrastruktūru. Zaporižjā nodarīti postījumi 16 daudzdzīvokļu ēkām, 12 privātmājām, bērnudārzam, kā arī uzņēmumu ēkām. Trieciens vērsts arī pret Odesu, kur izcēlušies ugunsgrēki daudzstāvu ēkās.
Polija, reaģējot uz apdraudējumu Rietumukrainai, aktivizēja savus un sabiedroto gaisa spēkus, lai nodrošinātu gaisa telpas drošību. Krievija pagaidām nav komentējusi uzbrukumus, taču turpina mērķtiecīgi noliegt, ka veic triecienus pa civiliedzīvotājiem.